Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

Bursa’da yer alan AR-GE merkezinde Türk mühendislerin geliştirdiği teknolojileri FCA, TOFAŞ, Ford Otosan, Hyundai, GM, Suzuki, Temsa, Karsan, BMC, Mitsubishi, Volkswagen, Lancia, Mahindra gibi küresel oyunculara sunuyor. Multimedya ve navigasyon alanında global markalarla rekabet etmekten gurur duyduklarını dile getiren DAIICHI Genel Müdürü Ömer Akdeniz yaptığı açıklamada “Yerli otomobilin teknolojik alt yapısını, elektronik sistemlerini ve gösterge panellerini geliştirmek için en büyük adayız” ifadelerini kullandı.