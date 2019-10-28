Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ali Çelik - İki milyar dolar yatırımla kurulan fabrika en büyük otomobil fabrikası olma iddiasının yanı sıra 2019 yılı sonuna kadar yıllık 500 bin araçlık üretim hızına ulaşma hedefinde. Aslen ABD markası olan Tesla, Çin pazarında ciddi talep alıyor ve araştırmalar 2019’da markanın müşteri portföyünü üç kat artırdığını iddia ediyor.