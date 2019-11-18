Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

16 farklı ülkeden 4.000’in üzerinde kişiyle gerçekleştirilen araştırmada, katılanların yüzde 61’i sıfır emisyonlu elektrikli araçların kullanımını tercih edeceklerini belirtti. Katılımcıların neredeyse yarısı, son 3 yıl içerisinde elektrikli araçlara karşı fikirlerinin olumlu yönde değiştiğini ifade ederken, araştırma genel olarak elektrikli araç kullanımına yönelik giderek artan bir tutum olduğunu ortaya koydu. LeasePlan Mobility Monitor araştırmasının “Elektrikli Araçlar ve Sürdürülebilirlik” bölümünde katılımcılara, “Bir sonraki aracınızı satın alırken bir elektrikli araç satın alma olasılığınız nedir?” sorusu da soruldu.

Önümüzdeki 5 yıl içerisinde bir araç alacağı takdirde bu aracın elektrikli bir araç olacağını en çok belirten ülke Türkiye oldu. Türkiye’deki katılımcıların yüzde 57’si bu soruya “kesinlikle evet” cevabını verirken, yüzde 35’i nötr kaldı, yüzde 8’i ise “kesinlikle hayır” yanıtı verdi. Türkiye’yi bu konuda yüzde 53 ile Yunanistan, yüzde 51 ile Portekiz izledi. Elektrikli araç satın almaya en olumsuz bakan ülke ise yüzde 60 oranında hayır yanıtını veren Lüksemburg oldu. Araştırmaya göre ayrıca, yakın gelecekte araç kiralama niyetinde olan her 5 kişiden 2’si elektrikli araç kiralamak istiyor. Elektrikli araç kiralamak için en istekli ülke yüzde 87 ile Romanya olurken, bu ülkeyi yüzde 66 ile Yunanistan, yüzde 64 ile Türkiye izliyor.