Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ali Çelik - Ocak-aralık ayları toplamında trafiğe tescili yapılan motosiklet adetleri ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1,5 azalarak 157 bin olarak gerçekleşti. Bu satışların yüzde 22’si, 33.616 adetle 0-50 cc oldu. 2017’den itibaren talep patlaması yaşayan 50 cc pazarı, 2015 yılında çıkan kanunla B sınıfı ehliyet sahiplerinin kullanımına açılmıştı. Bu noktada fırsat avcılığı yapan bazı yerli markalar, sahte evraklarla 100 cc olarak ürettikleri araçları 50 cc olarak tescil ettirerek piyasaya sürdü. MOTED’in Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı ile görüşmeleri neticesinde 2019’un son iki ayında başlayan sıkı denetimlerle bu araçlar tespit edilerek trafikten çekilmeye başladı.