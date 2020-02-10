Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu konuyla ilgili yaptığı açıklamasında “Zorlu bir yılda başarılı iş sonuçları elde ettik. Müşterilerimizin yanında olduk. Fiat markamız 2019 yılında Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarının lideri oldu. İç pazarda yüzde 93’lük payla yerli üretimden satışlardaki lider konumumuzu da bir kez daha pekiştirdik. Tofaş çatısı altındaki Fiat, Fiat Professional, Alfa Romeo, Jeep, Ferrari ve Maserati markalarımızın satışları toplamında 2019 yılında pazar payımızı yüzde 5,7 oranında artırarak yüzde 16,4’e çıkarttık. Tofaş olarak, 2019’da 2,3 milyar dolarlık ihracat geliri ve 919 milyon dolarlık dış ticaret fazlası vererek ülke ekonomisine katkıda bulunmayı sürdürdük. Son 10 yılda oluşturduğumuz dış ticaret fazlası ise 7 milyar dolara erişti. Fiat Chrysler Automobiles’a (FCA) bağlı 400 fabrikanın yer aldığı uluslararası kuruluşların üretim faaliyetlerinde küresel standartları belirleyen WCM programı kapsamında, 2013 yılında ‘Altın Fabrika’ unvanını alan fabrikamız, 2019 yılında mevcut puanını daha da yükselterek Fiat Chrysler Automobiles (FCA) bünyesindeki otomobil fabrikaları arasında en üst seviyeye ulaştı” ifadelerini kullandı. Eroldu ayrıca 2020 beklentileri için Türkiye toplam pazarının 560-600 bin adet seviyesinde kapanmasını beklediklerini ifade ederek “Bu yıl yatırımlarımızı geçen seneye göre 2 katından fazla arttırarak sürdüreceğiz” dedi.