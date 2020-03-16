Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

Türkiye otomotiv sanayiine yön veren 14 büyük üyesiyle sektörün çatı kuruluşu pozisyonunda bulunan Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), ocak-şubat dönemine ait üretim, ihracat ve pazar verilerini açıkladı. Raporda yer alan bilgiler ışığında toplam üretim bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4 artış gösterirken, otomobil üretimi yüzde 8 artarak 162 bin 985 adet seviyesinde gerçekleşti.

PAZAR %91 ARTTI

Geçtiğimiz yılın ocak-şubat dönemini 40 bin 416 adet ile kapatan Türkiye otomotiv pazarı, 2020 yılının ilk iki ayında geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 91 artış kaydederek 77 bin 95 adetle geride bıraktı. Bu dönemde, otomobil pazarı yüzde 98 artış gösterirken, raporda dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise son 10 yıllık ortalamalar oldu. Bu doğrultuda ocak-şubat döneminde toplam pazar 10 yıllık ortalamaya göre yüzde 3 azalırken otomobil pazarı ise yüzde 9 büyüdü. İç pazarda satılan ithal araç paylarına bakıldığında ocak-şubat aylarında otomobil pazarında ithal araç payı yüzde 61 olurken bu oran hafif ticari araçlarda yüzde 46 oldu. Ticari araç tarafında ise üretim azalma eğilimini gösterdi. Ocak-şubat döneminde üretimi yüzde 4, ağır ticari araç grubunda yüzde 16, hafif ticari araç grubunda yüzde 3 oranında azaldı. Öte yandan ticari araç satışı iç pazarda yüzde 70 oranında artış gösterdi.

İHRACAT KÂRI YÜKSELDİ

Bu dönemde, toplam ihracat bir önceki yılın aynı dönemine göre adet bazında yüzde 4 azalırken otomobil ihracatı yüzde 5 oranında arttı. Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre toplam otomotiv sanayi ihracatı, ocak-şubat döneminde yüzde 16,7’lik pay ile ihracat sıralamasında ilk sıradaki yerini korurken bu dönem içinde ihracat dolar bazında yüzde 2, avro bazında ise yüzde 5 arttı.

EN ÇOK KİM SATTI

Geride bıraktığımız şubat ayı içinde en çok satış gerçekleştiren ilk beş otomobil markası sırası ile şöyle; Renault 7.251 adet, FIAT 3.908 adet, VW 3.469 adet, Toyota 2.830 adet ve Peugeot 2.440 adet. Hafif ticari tarafında ilk beşte ise 3.377 adetle Ford, 1.986 adetle FIAT, 1.456 adetle VW, 55 adetle Peugeot ve 480 adetle Mercedes-Benz yerini aldı.