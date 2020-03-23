Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bunun sebebi ise her gün artan hasta sayısına yetecek miktarda temin edilememesi. Tesla’nın çılgın patronunun “Gerekirse üretiriz” çıkışının hemen ardından McLaren ve Nissan'da aynı açıklamayı yaptı. General Motors, Ferrari ve pek çok marka salgının hızlı şekilde sonlanması ve en az kayıp ile atlatılması adına kolları sıvamaya hazır olduklarını duyurdu. Hatta bu konu hakkında Ford Türkiye’de elini taşın altına koymaya hazır olduğunu açıkladı. Öte yandan tesislerinde 125’ten fazla 3D yazıcısı bulunan Volkswagen cuma günü yaptığı açıklamada coronavirüs hastalığına yakalanan kişiler için gerekli olan aspiratör üretimine başlayacağını duyurdu. Gelen açıklamada firmanın mühendislerden oluşan bir grup kurulduğu, deneme çalışmalarının bittiği ve ekibin prototipleri ortaya çıkardığı yer alırken, Alman marka, bu iş için Skoda'nın da tesislerini kullanmaya başlayacaklarının altını çizdi.