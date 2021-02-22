Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2019 yılına göre %5,6 daralan sektörün filosunda bulunan araç sayısı ise 263 bin adet olarak gerçekleşti. Tüm zorluklara rağmen 2020 yılını iyi yönettiğini dile getiren TOKKDER Yönetim Kurulu Başkanı İnan Ekici “Trafik cezalarıyla ilgili düzenlemenin hemen ardından DHMİ’nin aldığı kira bedelleri kararı, araç kiralama sektörü olarak 2021 yılına oldukça moralli başlamamızı sağladı. Özellikle DHMİ’nin kararı sektöre âdeta can suyu oldu, başta Cumhurbaşkanı’mız olmak üzere Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve DHMİ Genel Müdürlüğüne içtenlikle teşekkürlerimizi sunarız. 2021 yılının nasıl geçeceğini ise açıkçası pandeminin seyri belirleyecek. 2021, kayıpları telafi ve yeniden büyümeye geçiş yılı olacak” dedi.