Otomotiv Distribütörleri Derneği verilerine göre ocak-nisan döneminde en çok tercih edilen gövde tipi yüzde 40,9 pay ve 83 bin 708 satışla ‘sedan’ oldu. Onu yüzde 34,1 pay ve 69 bin 819 satışla SUV izledi. SUV satışları bu dönemde yüzde 93,2 büyüdü. Geçen yılın ilk dört ayında ‘sedan’ın payı yüzde 45,3, SUV’un payı yüzde 29,7’de bulunuyordu.
'SUV'severler artıyor!
07.05.2021 - 02:50 | Son Güncelleme: 07.05.2021 - 02:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Farklı arazi şartlarında kullanılabilen, geniş kabin ve bagaj hacmine sahip SUV otomobiller, her geçen gün daha sıklıkla tercih ediliyor.
Etiketler : suv,
788324 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/t-otomobil/788324.aspx
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