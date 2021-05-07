Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Otomotiv Distribütörleri Derneği verilerine göre ocak-nisan döneminde en çok tercih edilen gövde tipi yüzde 40,9 pay ve 83 bin 708 satışla ‘sedan’ oldu. Onu yüzde 34,1 pay ve 69 bin 819 satışla SUV izledi. SUV satışları bu dönemde yüzde 93,2 büyüdü. Geçen yılın ilk dört ayında ‘sedan’ın payı yüzde 45,3, SUV’un payı yüzde 29,7’de bulunuyordu.