Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sınıfının en geniş modeli olan FABIA, artırılmış konfor özellikleri, birçok gelişmiş güvenlik ve asistan sistemleriyle iddiasını daha da artırdı. Yeni FABIA’nın satış ve pazar payı hedeflerine ulaşmada önemli bir rol oynayacağını belirten Yüce Auto SKODA Genel Müdürü Zafer Başar “2021 yılının ilk 4 ayında 12 bin 42 adetle binek otomobil pazarında yüzde 5.9 pazar payı ile en çok satan ilk 5 marka arasında yer almamız da markamızda yaşanan bu değişim ve gelişimi göstermektedir. Yeni FABIA da gerek tasarımı gerekse özellikleri ile hedeflerimize ulaşmamıza büyük katkı sağlayacaktır” dedi.