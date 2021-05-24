Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

4. Jenerasyon olarak karşımıza çıkan araç global tanıtımın üstünden kısa bir zaman sonra ülkemizde de satışa sunuldu. Dizel ve benzinli motor seçenekleri sunan araçta 1.6 T-GDI benzinli ünite, 48V yarı hibrit desteği, 180 bg güç ve 236 Nm tork gücüne sahipken, dizel tarafta yine 48V yarı hibrit destekli 1.6 L CRDI ünite 136 bg güç ve 320 Nm tork gücü ile karşımıza çıkıyor. İki motor seçeneği de standart olarak 7 ileri DCT şanzımana sahip. Başlangıç fiyatı 377.000 TL olarak belirlenen Yen, Tucson, en yüksek donanım seviyesinde 549.000 TL’lik fiyat etiketi ile müşterilerin beğenisine sunuluyor. Markanın yeni tasarım felsefesini çizgilerine yansıtan araç oran, mimari, stil ve teknoloji mottosu taşırken, "parametrik mücevherler" olarak adlandırılan belirgin geometrik desenli far ve kaporta çizgileri ile dikkatleri üzerine çekiyor.