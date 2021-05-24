Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

Geçtiğimiz günlerde logosunu yenileyen Renault, ürün gamına hem perakende hem filo kullanıcıları için fiyat performans dengesi ile dikkat çeken iddialı bir model daha ekledi. Talinat ismini alan araç Clio Sedan versiyonunun yerini dolduracak. Aracın ilk kez Türkiye’de satışa sunulmasının altını çizen Renault MAİS Genel Müdürü Berk Çağdaş “Türkiye, Renault Grubu için çok büyük bir önem taşıyor. 2021 ilk çeyrek itibarıyla ülkemiz, grubun küresel çapta en büyük 7’nci pazarı konumunda bulunuyor. Renault Taliant modeli için Türk tüketicisinin önceliklendirilmesi, bu önemin göstergesi niteliğinde. 2021’in başından bu yana Renault’da yenilikler tüm hızıyla devam ediyor. Renaulution stratejik planı, yeni logo ve misyonun ardından sıra, ürün gamımızın en yeni üyesinde. B-Sedan segmenti 2020 yılında Türkiye’de toplam binek pazarından yüzde 2,4 oranında pay aldı. Taliant modelimizin X-Tronic şanzıman ve LPG seçenekleriyle segmentteki en önemli 2 talebe cevap veriyoruz. Rekabetin kısıtlı olduğu bu segmentin yanı sıra Taliant, C sınıfından gelen tüketiciler için de cazip bir seçenek olacak. Türkiye’nin lider otomobil markası olarak, çok yönlülüğüyle öne çıkan yeni modelimizin satış performansımıza ciddi katkı vermesini öngörüyoruz” ifadelerini kullandı.

Sınıfının otomatik vitese sahip tek modeli olan Renault Taliant’ın motor seçeneklerinde Euro 6D-Full standardına uygun 90 beygir güce sahip turbo beslemeli 1.0 litre TCe ünite, otomatik ve düz vites seçeneği ile sunulurken fabrikasyon olarak LPG sistemine sahip 100 beygirlik 1.0 litre ECO LPG ve 65 beygirlik yine 1.0 litrelik SCe motorlar ise sadece manuel olarak alınabiliyor. Clio ve Captur modellerinde kullanılan CMF-B platformu üzerinde inşa edilen araç, konfor ve ADAS teknolojileriyle üst seviye güvenlik sunuyor. Otomatik yanan farlar, yağmur sensörü, kör nokta uyarı sistemi, ön ve arka park sensörleri, geri görüş kamerası, elektrikli park freni, Start-Stop, E-Call ve Eller Serbest Renault Kart Sistemi gibi teknoloji ve konfor detayları bulunuyor.