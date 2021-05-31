Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sonuçlara göre Renault Megane liste başını çeken araç olurken sırasıyla Fiat Egea, Volkswagen Passat, Renault Symbol ve Fiat Linea ön plana çıktı. Döviz kurlarındaki artış, yüksek faizler ve çip krizi nedeniyle yaz aylarında sıfır kilometre araç satışlarının bir miktar azalacağını belirten Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın “Yaz aylarında ikinci el araç satışlarında, sıfır kilometre araç satışlarının yaklaşık 6 katı kadar tekil satış adedi öngörüyoruz. Özellikle mayıs-eylül döneminde aylık ortalama ikinci el araç satış adetlerinin 180 bin adetlerin altına düşmeyeceğini tahmin ediyoruz. Piyasa yıl sonuna kadar yükseleceği için şu an ve bundan sonraki kısa dönemde ikinci el bir araç satın almak aslında bir fırsat” ifadelerini kullandı.