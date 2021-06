Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

Türkiye otomobil ve hafif ticari pazarı geçtiğimiz yılın sonlarına doğru yakaladığı büyüme hızını korumaya devam ediyor. Otomotiv Distribütörleri Derneğinin 2021 Mayıs ayı raporunda yer alan bilgilere göre sektör, bir önceki yıla nazaran yüzde 69,8’lük bir büyüme yaşadı. Sadece otomobil pazarında artış yüzde 72,1 oranında gerçekleşirken toplam satış adedi 43.138'e ulaştı. Hafif ticari pazarı ise aynı döneme göre yüzde 61,9 artarak 11.596 adet oldu. 2021 yılının mayıs ayındaki toplam satış ise 54.734 adet olarak kaydedildi. Rakamlarda her ne kadar artış görüyor olsak da mayıs ayının en çok satış yapılan dönemlerden biri olduğunu hatırlatmak gerek, öte yandan raporda yer alan bilgiler ışığında toplam satış son 10 yıllık ortalamanın altında görünüyor. Pandemi kaynaklı üretim, tedarik, kur farkları ve yaşanan zamlar yükseliş hızını azaltsa da 2021’in pozitif olarak tamamlanacağı sinyalleri şimdiden oluşmaya başladı. Ayrıca ocak-mayıs dönemine ait bilgilere göre ise toplamda yüzde 72 oranında artan otomobil ve hafif ticari pazarı, son 10 yıllık ortalamayı yakalamış durumda…

Otomotiv pazarı segmentelere göre değerlendirildiğinde pastadaki en büyük payın A, B ve C segmentindeki araçlar tarafından oluştuğunu görüyoruz. Bu üçlü arasındaki en büyük pay ise yüzde 55,5 ile C segmenti otomobillere ait. Gövde tipleri incelendiğinde ise Türkiye'nin hâlâ sedan modellerin ağırlığı olduğu görünürken, tüm dünyada başlayan SUV trendi ülkemizde de giderek büyüyor. Rapora göre toplam pazarda sedan oranı yüzde 41,6’lik yer alırken, SUV oranı yüzde 33,9 olarak kayıtlara geçmiş durumda. Satış ortalamalarında yüzde 63,6'lık oranla benzinli, yüzde 23,6 oranla dizel ve yüzde 7,8 oranla hibrit araçlar sırada yerini alırken otomoatik vites tercihinin ise yüzde 76,1 olduğu raporda yer alan bilgiler arasında.

Mayıs ayı içinde en çok satan 5 otomobil markaları Fiat, Renault, VW, Toyota ve Peugeot olarak sıralanırken, hafif ticari araç kategorisinde ise markalar Ford, Fiat, VW, Toyota ve Peugeot şeklinde sıralanıyor.