Borusan Otomotiv’in distribütörlüğünde BMW’nin sportif modeli Yeni 4 Serisi Cabrio 1.290.400 TL’den başlayan fiyatıyla Türkiye’de ön siparişe açıldı. Hafif kumaş tavanıyla sınıfında fark oluşturan araç ülkemizde 258 bg güç üreten 2.0 litrelik TwinPower Turbo benzinli motoruyla beğenilere sunuluyor.