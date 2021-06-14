Borusan Otomotiv’in distribütörlüğünde BMW’nin sportif modeli Yeni 4 Serisi Cabrio 1.290.400 TL’den başlayan fiyatıyla Türkiye’de ön siparişe açıldı. Hafif kumaş tavanıyla sınıfında fark oluşturan araç ülkemizde 258 bg güç üreten 2.0 litrelik TwinPower Turbo benzinli motoruyla beğenilere sunuluyor.
4 Serisi Cabrio ön siparişe açıldı
14.06.2021 - 04:35 | Son Güncelleme: 14.06.2021 - 04:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
BMW'nin yeni 4 serisi Cabrio Türkiye'de ön siparişe açıldı.
Etiketler : bmw 4 Serisi Cabrio,
793268 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/t-otomobil/793268.aspx
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