Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

Dünya genelinde 4x4 performansı ile kendini kanıtlayan Jeep markasının, şehir ve arazi şartlarına ortak uyum sağlayan modeli Compass yenilendi. Lansmana özel olarak 459 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla müşterilerin beğenisine sunulan araçta 1,3 litrelik ve 150 HP’lik motor, 6 ileri çift kavramalı otomatik şanzımanla kombine ediliyor. Compass’ın PHEV versiyonunda ise 1,3 litrelik motorun gücü 240 HP’ye çıkıyor. PHEV Compass’ta altı vitesli tam otomatik şanzıman gücünü eAWD dört tekerlekten çekiş sistemi üzerinden yola aktarıyor.

EN ÇOK BÜYÜYEN MARKA

Güncel tüm güvenlik, teknoloji ve konfor öğelerine ev sahipliği yapan yeni Compass ayrıca 80’inci yıl özel versiyonu ile özel paket ayrıcalıkları sunuyor. Düzenledikleri basın toplantısında, ülkemizde 2009 yılından beridir satışlarını 10 kat artırarak; en çok büyüyen marka olduklarının altını çizen Jeep Türkiye Direktörü Özgür Süslü yılı, geçen seneye oranla yüzde 20’lik büyüme ve 5 bin 300 adetlik satış ile kapatmayı hedeflediklerini söyledi. Jeep markası ile 2020 yılında %100’e yakın büyüme yakaladıklarını sözlerine ekleyen Süslü, ayrıca Jeep markasının satışlarını, Avrupa’da 2009 yılından günümüze 6, Türkiye’de ise 10 kat artırarak; en çok büyüyen marka olduğunun da altını çizdi. Özgür Süslü “Son dört yılda otomobil pazarındaki ağırlığı yüzde 22’den, yüzde 31’e yükselen SUV pazarında konumunuzu güçlendirerek yolumuza devam ediyoruz” ifadelerini kullandı. Yıl içinde 2 bin adet Compass satışı gerçekleştireceklerini sözlerine ekleyen Süslü “Kompakt SUV segmenti pazarın en büyük dilimini oluşturuyor. Bizde bu dilimin en iyi oyuncusu olacağız” dedi.