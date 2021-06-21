Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

Alman otomotiv devi Opel, yeni Mokka’yı ülkemizde satışa sundu. Marka için birçok ilki temsil eden yeni Mokka, gelecek modellerdeki dış ve iç tasarım çizgileri için bir örnek teşkil ediyor. Elegance, GS Line ve Ultimate olmak üzere üç farklı donanım seçeneğini sunan yeni Mokka’nın, Türkiye’de bir ilk olarak siyah renkli kaput opsiyonu da bulunuyor. 130 HP gücündeki 1.2 litrelik turbo beslemeli benzinli motor ve AT8 otomatik şanzıman kombinasyonuyla tercih edilebilen yeni Mokka, 365 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla dikkat çekerken merakla beklenen %100 elektrikli versiyonu Mokka-e ise 2022 yılında Türkiye yollarıyla buluşması planlanıyor.

YENİ MARKA KİMLİĞİ

Düzenledikleri basın toplantısında büyük bir dönüşüm noktasında olduklarını belirten Opel Türkiye Genel Müdürü Alpagut Girgin şunları dile getirdi: Ben 22 yıldır bu ailenin mensubu olarak bu değişimi çok net bir şekilde öngörüyorum. Yılın başında yeni marka kimliğimizi lanse ettik. Yeni marka duruşumuzu, modern Alman duruşumuzu. Tüketiciyle buluşturduk, büyük beğeni gördü. Ve bugün de Opel’in önümüzdeki 10 yıl boyunca marka kimliğini taşıyacak, Yeni Opel Mokka’yı tüketici ile buluşturuyoruz. Geçen sene Corsa, ardından Crossland, şimdi Mokka. Yeni Astra ise çok yakında. Çok hızlı bir büyümenin temposuna beraberce girdik. Tabii rakamlardan önce önemli bir veriyi paylaşmak istiyorum; sorunun daha netleşmesi açısından. Opel dünyası içinde Türkiye’nin yeri. Oldukça önemli bir konumdayız. Dünyanın en büyük 6’ncı ortak pazarıyız. Bu ‘big 5’ dediğimiz Avrupa’daki ilk 5 büyük ülke, ilk 5 büyük pazar, Almanya, İngiltere, İtalya, Fransa ve İspanya’nın ardından Opel’in globalde en büyük 6’ncı markasını temsil ediyoruz, Opel Türkiye olarak. 2022 yılı hedeflerimiz içinde 5’inci, hatta 4’üncü büyük pazar olmak yönünde. Biz bugüne kadar, Opel olarak, Türkiye’de 1 milyondan fazla araç sattık. 2022 yılı için 60 bin adetlik bir satış hedefimiz var. Böylece 2004 yılındaki 58 bin adetlik rekorumuzu egale edeceğiz. Bu açıdan 60 bin rakamının hem operasyonel hem de sembolik değeri bizim açımızdan çok büyük.

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