Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Özellikle yoğun şehir içi trafikte konforlu sürüş sunan otomatik vitesli otomobillere ilgi giderek artıyor. Otomotiv Distribütörleri Derneği verilerine göre 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde satılan her 10 otomobilden 7’si otomatik vitesli... Haziran sonu itibarıyla otomatik şanzımanlı otomobiller 235 bin adetle toplamdan yüzde 75,7 pay alırken manuel şanzımanlı otomobillerin payı 75 bin adetle yüzde 24,3’e geriledi. Geçen sene otomatik vitesli otomobillerin toplam pazar payı yüzde 69,6 seviyesinde bulunuyordu. Segment bazında ele alındığında, küçük şehir otomobilleri olarak bilinen A segment araçların yüzde 92,3’ü otomatik vitesli... B segmentte bu oran yüzde 81,3 ve C segmentte yüzde 66,4 olarak gerçekleşti.

Türkiye'nin yeni elektrikli otomobili: Amperino Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren Saloni ve Erhun Metal firmaları, şehir içi kısa mesafelerde kullanılmak üzere elektrikli araç üretmek için kolları sıvadı. Amperino ismindeki elektrikli aracın marka tescilini alan firma, üretim için geliştirdiği projenin tanıtımını önümüzdeki günlerde yapmaya hazırlanıyor.