Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ürün gamında elektrikliye geçiş sürecini, üç yıl önce e-208 modelini sunarak başlatan Peugeot, o tarihten bu yana tamamen elektrikli e-208, e-2008, Traveller ve Expert modelleri ile şarj edilebilir hibrit SUV 3008 ve 508 modelleriyle öne çıkıyor. 2021 yılının ilk beş ayında, toplam satışlarda Avrupa’nın en çok satan ikinci markası olan Peugeot, elektrikli araçlarda en çok satan üçüncü marka unvanını elinde bulunduruyor. Peugeot CEO’su Linda Jackson “Elektrikli modellerimizin satış performansı, Avrupa’da bu stratejinin meyvesini verdiğini gösteriyor” dedi.

Peugeot Müdürü Anaç: Hafif ticaride yüzde 96 büyüdük Peugeot Türkiye Genel Müdürü İbrahim Anaç, 2021'in ilk 5 ayında SUV segmentindeki liderliklerini ve pazarın dinamiklerini değerlendirdi.

