Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2020 Temmuz ayına göre ikinci el otomobil pazarının yüzde 25 daraldığının altını çizen Otomerkezi.net CEO'su Muhammed Ali Karakaş, "Okulların açılması, aşılamanın devam etmesi gibi unsurlar, Ağustos ayı için olumlu zemin hazırlıyor. Fiyatlarda artış söz konusu değil, stoklar gayet yeterli. 2020’ye göre pazar daha cansız, sektör olarak net bir ifadeyle düşüşteyiz, geçtiğimiz sene 8,2 milyonluk bir pazar vardı. Şu anda Ocak-Haziran 2021 dönemi pazarımız otomobil + hafif ticari 3 milyon 45 bin adet, sıfır kilometre araç satış adedimiz ise yine hafif ticari araçlarla birlikte aynı dönem için 432 bin, sıfır araç başına düşen ikinci el araç sayısı ilk 6 aylık dönemde ortalama 7,05. En iyi ihtimalle ikinci elin 2021'i 6,5 milyonla kapatacağını bekliyoruz, sene başında ön görülen 8-8,5 milyonluk pazar şu an için pek mümkün değil" dedi.

Çip krizi ikinci el pazarını tetikliyor Bir önceki yıla oranla yüzde 28’lik bir daralma yaşayan ikinci el otomotiv sektöründe bayram dönemi yoğunluğu yaşanıyor.