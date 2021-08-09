Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sistemdeki tesisler tarafından 2018’de 150 bin 611, 2019’da 295 bin 704, geçen yıl 3 bin 128 araç için “ÖTA Sistemi” üzerinden araç kayıttan düşme ve bertaraf formu düzenlendi. Böylece 2018’den bu yana geçen 3 yıllık sürede toplam 450 bin 985 araç hurdaya ayrılarak, lisanslı tesislerde ekonomiye kazandırıldı.

Bakanlık, çevre ve insan sağlığının korunması için araçlardan kaynaklanan atıkların oluşumunu engellemeye, ömrünü tamamlamış araçlar ile bunlara ait parçaların geri dönüşümünü sağlamaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Bakanlık ve Emniyet Genel Müdürlüğünün iş birliği çerçevesinde 2012’de kurulan, çevrim içi veri paylaşımını sağlayan ÖTA Sistemiyle, M1 ve N1 kategorisinde ömrünü tamamlamış araçların, lisanslı tesislere teslim edilmeden hurdaya ayrılması engelleniyor. Bu araçların trafik kaydının silinmesi için “Bertaraf Formu” kullanılması zorunlu tutuluyor. Bu sayede hurda araçların geri kazanımının takibi de mümkün oluyor. Hurda araçların geri kazanımı için Türkiye’de ömrünü tamamlamış araçlar, hâlihazırda 81 ildeki 307 noktada sahiplerinden teslim alınabiliyor. Bakanlıkça lisanslandırılmış 125 geçici depolama alanı, araçlardan malzeme geri kazanımı gerçekleştiren 25 lisanslı ÖTA işleme tesisi ve il müdürlüklerinden uygunluk belgesi almış 178 ÖTA teslim yeri bulunuyor.

THK bahçesi hurdalık gibi Her yangında gündeme gelen Türk Hava Kurumunun bahçesi âdeta hurdalık gibi. CHP’li belediyelerin para toplayıp ayağa kaldırmayı planladığı uçakların hâli evlere şenlik.