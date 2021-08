Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

ÖTV matrah limitlerinin değiştirilmesi, piyasalarda heyecana sebep oldu. Bu karara göre 1600 cm³ silindir hacmine kadar, yüzde 45 ÖTV dilimindeki matrah limiti 85 bin liradan 92 bin TL’ye çıkarıldı. Matrah limiti 85 bin lira - 130 bin lira arasındaki yüzde 50’lik ÖTV limitinde olan motorlu araçların ise yeni matrah limiti 92 bin - 150 bin TL arasına yükseltildi. Otomotiv sektörünün en büyük veri ve ikinci el fiyatlandırma şirketi Cardata’nın Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede “Bu yapılan matrah güncellemesidir” ifadelerini kullanarak “Güncelleme, düzenlemeden önce fiyatı 276 bin TL - 320 bin TL arası olan araçları etkiliyor, 320 bin TL’nin üstündeyse indirim yok. Yüzde 50’lik ÖTV dilimine giren araç sayısının artmasını bekliyoruz. Bazı sıfır kilometre araç modellerinde ÖTV diliminin değişmesiyle birlikte yüzde 16 civarında indirim olacak” dedi.

TIKANIKLIK AŞILACAK

Daha önce sınırda olan birçok modelde kayda değer düşüşler olacağını sözlerine ekleyen Yalçın “Hibrit araçlarda ise 50-60 bin TL’ye varan bir düşüş yaşanacak. Yüzde 45 ve 50 ÖTV diliminde neredeyse hiç araç kalmamıştı. Yerlilerin çoğu yüzde 80’lik ÖTV dilimine giriyordu. Güncellemeden önce B segmentinden araç satın alabilme gücü olanlar artık bir üst segmentteki C segmentindeki bazı modelleri satın alabilecek. Güncellemeyle birlikte bazı B segmenti satışları C segmentine kayacak. C segmentindeki tıkanıklık biraz olsun bazı modellerle aşılacak” diye konuştu. İkinci el araç fiyatlarında kısa vadede hızlı bir etki olmayacağına değinen Yalçın “İkinci elde düşüş bazı modellerde C ve B grubunda olur. O da bazı modellerinde ama fiyatların düşmesi hemen olmaz, iki ayı bulur, o da yüzde 2-3’ü geçmez. Ayrıca yüksek maliyetli ikinci el araç satın alana bayi ve galeriler, fiyatların düşmesiyle ellerindeki ikinci el araçlar sıfır fiyatlarından yüksek kalacak. Buna dayanamayacak olan bayi, galeri ve esnaf fiyatları aşağı çeker ikinci elde. Gücü olan çekmez. Üç dört ay daha bekler ki, sıfır araç fiyatları yeniden yükselsin” ifadelerini kullandı.

Otomobil hayallerine ÖTV indirimi müjdesi Sıfır otomobilde ÖTV düşürüldü. Matrah değişikliği ile gelen indirim sayesinde, piyasada en çok rağbet gören 300 bin TL civarındaki modellerin fiyatı yaklaşık 50 bin lira geriledi. Sektör temsilcileri satışların artacağını ve pazarda yeniden 1 milyon adet hedefine doğru yolculuğun başlayacağını belirtiyor. İkinci elde de yüzde 10-20 arasında düşüş bekleniyor.