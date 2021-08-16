Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Güneş altında araç içi ısı değerlerinin 65-70 derecelere kadar ulaştığına dikkat çeken TOSEF Başkan Yardımcısı Timur Selçuk Turan “Türkiye’de 24 milyon araç sahibi var. Her araç sahibinin, içinde bulunduğumuz yangın afetleri döneminde belirli sorumlulukları olduğunu tekrar hatırlaması lazım. Vatandaşlarımızın önemli bir kısmı, hâlen sadece araç muayenesi için yangın tüpü bulunduruyor; oysa araçlarda yangın tüpü taşımak, kurallardan öte toplumsal bir sorumluluktur” dedi. Aşırı ısıya maruz kalan araç içi yaşam alanlarında deodorant, çakmak, dezenfektan gibi patlayıcı ve parlayıcı cisimlerin bulundurulmaması gerektiğini belirten Turan “Bu sebeple sıcak havalarda mümkünse güneşlikle araç içini korumak ve camları birer parmak aralamak, iç mekânda hava sıcaklığını düşürüyor” şeklinde konuştu.

Evde yangın çıktı, itfaiye saklanmış yangın tüpü buldu Antalya’da bir apartmanın ikinci katında çıktı. Olay yerine gelen müdahale ekipleri evde battaniyeye sarılmış yangın tüpü buldu.