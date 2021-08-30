Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk otomotiv firmaları, yıllık 18 milyar dolar otomotiv ithalatı ile önemli potansiyel barındıran Rusya’da, ev sahibi ülke başta olmak üzere 35 ülkeden sektör temsilcileri ile ikili iş görüşmesi yapma şansı yakaladı. Konuyla ilgili açıklama yapan OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik “Geçen yıl ihracatımız 468 milyon dolar seviyesinde oldu. Tedarik endüstrisinin bu rakamda yüzde 83 gibi yüksek bir payı bulunuyor. Rusya’nın tedarik endüstrisi ithalatı ise yaklaşık 10 milyar dolarla büyük potansiyele sahip. Hedefimiz, Rusya’ya 2013 yılında 1,1 milyar dolara kadar yükselen ihracat rakamlarını yeniden yakalamak. Fuarların da etkisiyle gelecek dönemde otomotivde iki ülke iş birliğinin güçleneceğine ve tedarik sanayi başta olmak üzere sektör ihracatımızın artacağına inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Otomotivde ihracat 2 milyar dolar oldu Türkiye ekonomisinin son 15 yıldır sektörel bazda ihracat şampiyonu olan otomotiv endüstrisi, nisan ayından bu yana baz etkisi ile gösterdiği çift haneli artışa temmuzda ara verdi.