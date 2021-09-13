Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fiat, Türkiye’deki kullanıcılarının alışkanlıklarını ve otomobille olan ilişkisini değiştiren bağlanabilirlik teknolojisi Fiat Yol Arkadaşım Connect’i güncellemeye devam ediyor. Tofaş’ta geliştirilen ve sınıfındaki ilk bağlantılı araç teknolojisi olarak dikkat çeken Fiat Yol Arkadaşım Connect, araçlara yetkili servislerde monte edildikten sonra cep telefonu uygulaması ile birlikte kullanılıyor. Düzenledikleri basın toplantısında konuyla ilgili bilgi veren Fiat Satış Sonrası Direktörü Hüseyin Şahin, küresel anlamda dijitalleşmeye yönelik adımları yakından takip ettiklerini belirterek “2018 yılında geliştirmeye başladığımız Fiat Yol Arkadaşım Connect’i, Satış Sonrası Connectivity ekibi, Tofaş Bilgi Teknolojileri ve AR-GE birimleriyle bağlantılı araç platformu partneri Comodif ile hayata geçirdik. Ürünümüz uzaktan kapı kilitleme-açma yapılabiliyor, otopark lokasyonlarına km uzaklık, boş kapasite bilgisi ve fiyat tarifesini öğrenebiliyor, akü, lastik, adblue ve LPG seviyelerini kontrol edebiliyor. Bununla birlikte olası kritik arıza kodunda seyahat sırasında bir sinyal alırsak müşterimizin seyahati tamamlanır tamamlanmaz müşteri ilgi merkezimiz müşterimizi arayarak aracı ile ilgili yapması gerekenleri telefonda aktarıyor gerekli durumlarda acil yol yardım ve çekici desteği veriyoruz. Ayrıca Fiat Yol Arkadaşım Connect; kaza anında alınan çarpışma verisiyle ilgi merkezimize anında uyarı iletiyor ve Müşteri İlgi Merkezimiz kullanıcıyı arıyor. Talebi doğrultusunda ambulans hizmeti gönderiyor olduğumuz gibi; müşterimize ulaşamazsak otomatik olarak aracın bulunduğu konuma ambulans hizmeti gönderiyoruz” dedi.



Toplantıda Fiat’ın 2021 performansını değerlendiren Altan Aytaç ise “Pazardaki liderliğimiz devam ediyor. Yılın ilk 8 ayında 78 bin 726 bin adetle öndeyiz. Fiat markası ile ağustos ayında 10 bin 366 adet otomobil ve hafif ticari araç satışı gerçekleştirerek, otomotiv pazarının tek başına yüzde 17,7’sini oluşturdu. Sedan, Hatchback, Station Wagon gövde seçenekleri ve aileye yeni eklenen Cross ile teknoloji ve konforu ulaşılabilir kılan Egea ailesinin lansmanından günümüze toplam satış rakamı ise 324 bin adedi geçti. Yılı 800-850 bin bandında kapatacağını öngördüğümüz 2021 toplam otomotiv pazarında hedefimiz, liderliğimizi sürdürürken, teknolojiyi de geniş kitlelere ulaştırmak” diye konuştu.

Egea Cross’ta satış başarısı Fiat markası ile ülkemizde üretilen Egea ailesi tanıtıldığı ilk günden bu yana toplamda 300 bin adetlik satışı geride bırakarak büyük bir başarıya imza attı.

Fiat Egea Haziran fiyat listesi: Kredili kampanya fırsatı Fiat, 5ooX modelinde 69 bin TL'ye varan indirimler sunarken Türkiye'nin 2021 yılında en çok tercih edilen modeli Egea'ya 50 bin TL finansman desteği sağlıyor.