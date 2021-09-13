Özellikle uzun yolculuklar için tasarlanan ve bir “touring enduro” olarak kabul edilen yeni V85 TT Travel, özel kum rengi, zengin aksesuarları, 853 cc hacimli ve 80 HP güç üreten yepyeni V-Twin motoru, kontrollü sürüş ve üstün güvenlik hissi uyandıran şasisi, farklı iklim / arazi şartlarına yönelik 3 sürüş modu ve elektronik donanımlarıyla adından söz ettiriyor.