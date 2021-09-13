Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Özellikle uzun yolculuklar için tasarlanan ve bir “touring enduro” olarak kabul edilen yeni V85 TT Travel, özel kum rengi, zengin aksesuarları, 853 cc hacimli ve 80 HP güç üreten yepyeni V-Twin motoru, kontrollü sürüş ve üstün güvenlik hissi uyandıran şasisi, farklı iklim / arazi şartlarına yönelik 3 sürüş modu ve elektronik donanımlarıyla adından söz ettiriyor.