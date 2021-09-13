Özellikle uzun yolculuklar için tasarlanan ve bir “touring enduro” olarak kabul edilen yeni V85 TT Travel, özel kum rengi, zengin aksesuarları, 853 cc hacimli ve 80 HP güç üreten yepyeni V-Twin motoru, kontrollü sürüş ve üstün güvenlik hissi uyandıran şasisi, farklı iklim / arazi şartlarına yönelik 3 sürüş modu ve elektronik donanımlarıyla adından söz ettiriyor.
V85 TT Travel, uzun yol için özel üretildi
13.09.2021 - 06:36 | Son Güncelleme: 13.09.2021 - 06:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dünyanın seçkin motosiklet üreticilerinden İtalyan Moto Guzzi’nin enduro sınıfındaki yeni modeli V85 TT Travel, 154 bin 900 TL’lik fiyatıyla Türkiye’de motosiklet tutkunlarının beğenisine sunuldu.
Etiketler : V85 TT Travel,
803031 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/t-otomobil/803031.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER