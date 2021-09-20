Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

Anadolu Grubu şirketlerinden Çelik Motor’un markası Kia, C SUV sınıfında ezberleri bozan modeli Sportage’ın “Black Edition” serisini eylül ayı itibarıyla Türkiye’de satışa sundu. 1,6 litre dizel motor ve otomatik şanzıman seçeneğiyle sunulan Black Edition; güçlü performansın yanında tasarımıyla da iddiasını gösteriyor. Siyah detayların öne çıktığı Black Edition versiyonu; 17 inç alaşımlı jantlar, gövde rengi kapı kolları, ön ve arka parlak siyah tampon koruma, yeni tasarım parlak siyah radyatör ızgarası, parlak siyah tavan rayları ve LED ön farları ile dikkat çekiyor. Karartılmış Kia logosu ve parlak siyah Sportage logosu ile “Black Edition”, farkını ortaya koyuyor. Türkiye’ye sınırlı sayıda getirilen Sportage Black Edition; 4 farklı renk alternatifi, benzersiz ve göz alıcı tasarımıyla eylül ayına özel 100 bin TL’ye 12 ay, yüzde 0,99 faiz fırsatıyla, Kia yetkili satıcılarında alıcılarını bekliyor.

Şehirli SUV aileler için ideal seçim KIA Sportage; konfor, kaliteli iç malzeme, güvenlik ve geniş iç hacmi ile aileler için ideal bir SUV… Şehir içi kullanıma uygun olan Sportage, 5 litrelik yakıt tüketimi ile dikkat çekiyor. Eksikleri ve fazlaları ile Sportage’ı test ettik…

Binekte Clio, SUV’da Qashqai İkinci el araç ilanları ile ilgili temmuz raporunu yayınlayan arabam.com, kullanılmış otomobil pazarı hakkında önemli bilgilere ışık tuttu.