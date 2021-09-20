Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

KAAN ZENGİNLİ

Aracı incelemeye dış görünüşü ile başlarsak, yeni Juke, daha köşeli ve sportif bir görünüme kavuşmuş. Ön ızgaranın eski nesline göre daha büyüdüğü görülüyor. Ön aydınlatma formları aynı yerinde dursa da tasarımı daha güncel hâle getirilmiş. Juke’un en alt donanımında dahi farları LED teknolojisine sahip. Cam tavan opsiyonu ise hiçbir donanım seviyesinde bulunmuyor. Açıkçası, daha ferah bir iç mekân için cam tavan seçeneğinin olmasını beklerdim. Boyu 7,5 cm, eni ise 3,5 cm tavan genişliği ise 3 cm genişletilmiş. 5 kollu 19 inç jantlar, otomobile ayrı bir hava katıyor. Anahtarsız giriş ve çalıştırma mevcut. Arka kapı kolunun, otomobilin c sütununa gizlendiğini görüyoruz. Bu Juke’a daha yakışıklı bir görünüm kazandırıyor.. Bagajın 422 litrelik (stepne dâhil) bir hacmi var. Belirtmemiz gerekir ki, çok geniş bir bagaja sahip değil. Yeni Juke’ta 3 donanım seviyesi bulunuyor. Bizim test ettiğimiz model Platinium Platinium-Premium oldu. Bu, en yüksek donanım seviyesi oldu.

DETAYLAR VAR

İç mekân açıkçası bizi şaşırtıyor. Arka koltuklar yeterli seviyede geniş. Diz ve baş mesafesi rahatsız edici değil. Otomobilin dış hatlarına bakıldığında arka koltukta daha basık bir iç mekân bizi karşılayacak diye düşünmüştüm, ancak Nissan Juke, bu tarafta beni yanılttı. Daha anlaşılabilir anlatmak gerekirse, B Crossover olmasına rağmen arka koltuklarda 3 yetişkin rahat bir şekilde oturabilir. İç mekân süet ve alcantara kaplama dikkat çekiyor. Bu Platinim-Premium statüsünde sunulan bir opsiyon. İçeride deri ve dikişli detaylar öne çıkıyor. Otomobilin ses sistemine gelirsek Bose marka kullanılmış. Ön koltuklara entegre edilmiş hoparlörleri Nissan’da ilk kez gördüm. Bose Personel Plus adında olan bu 2 hoparlör tam koltuk başlığında, kulağınızın hemen yanında yer alıyor. Vites topuzunun devamında yer alan bardaklıklar ve kapı kollarında yer alan cepler geniş. Kol dayamanın altındaki alan çok geniş değil, ancak torpido aksine büyük tutulmuş. Yine el freni Tekna seviyesi hariç, elektrikli olarak geliyor. Ayrıca ön koltuklarda yer alan ısıtma dikkat çeken bir detay.

YAKIT TÜKETİMİ 8,2 LİTRE

Juke’ta 1 litrelik, 3 silindirli, turbo beslemeli bir motoru bulunuyor. 115 beygir güç ve 180 nm’lik bir tork değerine sahip. 7 ileri çift kavramalı bir otomatik şanzımanı var. Bir önce neslinde 1,6 litrelik bir motor hacmi bulunuyordu ve hem gürültülü hem de istenilen performansı sunamıyordu. Ancak yeni nesil 1 litrelik turbo beslemeli bu motor, hem sürüş keyfi hem de performans açısından tatmin edici seviyeye yükseltilmiş. Yakıt tüketimi fabrika değerlerinde 7 litre civarında olsa da, biz testimizde 8,2 litreyi gördük. Bunun karma kullanım olduğunu belirtmek isterim. Boyutları, sürüş özellikleri, görünümü, teknolojik altyapısı gayet iyi. Otomobilin içeriye aldığı rüzgâr sesi iyi. Süspansiyon seviyesi sert. Bu yol tutuşu desteklese de, çukurlar hissediliyor. Bu da Crossover olmasından kaynaklanıyor. Ayrıca sürüş modları bulunuyor. Sport-Eco ve Standart… Sport modunda direksiyon ve süspansiyonlar sertleşiyor. Otomobil yolu daha iyi kavrıyor.

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