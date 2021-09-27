Türkiye Gazetesi

Her zaman tüketici memnuniyeti odaklı olduklarının altını çizen Yamaha Motor Türkiye Ülke Direktörü Hakan Kaya “Bu sene motosiklet kayıtlarında %25 gibi bir artış var. Kullanıcı sayısının 2021’de 240.000’lere ulaşmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.