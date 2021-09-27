Her zaman tüketici memnuniyeti odaklı olduklarının altını çizen Yamaha Motor Türkiye Ülke Direktörü Hakan Kaya “Bu sene motosiklet kayıtlarında %25 gibi bir artış var. Kullanıcı sayısının 2021’de 240.000’lere ulaşmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.
Japon devi büyümesini sürdürüyor
27.09.2021 - 04:18 | Son Güncelleme: 27.09.2021 - 05:34
Türkiye Gazetesi
Yeni modelleri, yenilenen hizmetleri ve sürdürülebilir yaşam için oluşturduğu sosyal sorumluluk projeleriyle 2021’de iddiasını sürdüren Yamaha Türkiye, yılın ilk 8 ayında 9.014 satış adetine ulaştı.
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804685 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/t-otomobil/804685.aspx
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