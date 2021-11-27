Türkiye Gazetesi

Ali Çelik | İSTANBUL

Rakun’un pazarlama ve satış sonrası operasyonlarından Rakun Mobilite Teknoloji ve Ticaret AŞ’nin sorumlu olacağını belirten Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün “Müşterilerimizden aldığımız ilhamla, elektrikli araç üretiminde ve ticari araç üretiminde sahip olduğumuz bilgi birikimi ile son nokta teslimatına hizmet edecek, 4’ten az tekeri olan çevreci, elektrikli bir araç üretme hayalini kurduk. İşte Rakun da böylece doğmuş oldu. Yüzde 100 Ford Otosan iştiraki olan Rakun Mobilite şirketimizle müşterilerimizin mobilite alanındaki ihtiyaçlarına cevap veren yenilikçi ürün ve teknolojiler geliştireceğiz” ifadelerini kullandı.

YÜZDE 100 ELEKTRİKLİ VE ÇEVREYE DUYARLI

Rakun Mobilite AŞ Genel Müdürü Eren Atlı ise Rakun Pro 2 ve Pro 3 ile işletmelerin, verilen siparişlerin teslimatını güvenilir, dayanıklı ve en önemlisi yüzde 100 elektrikli ve çevreye duyarlı bir şekilde yapabilme imkânı bulacağını belirterek, şunları kaydetti: Araçlarımızı ilk etapta kurumsal müşterilerle kiralama ve satış yöntemi ile buluşturacağız. İlerleyen dönemlerde ise bireysel müşterilerimizin de Pro 2 ve Pro 3 ile yollarda olmasını planlıyoruz. Diğer yandan bu sektörde en önemli noktalardan biri de araçların sürekli çalışır hâlde olması ve hızlı servis hizmeti. Bu nedenle satış sonrası servis en çok önem verdiğimiz alanların başında geliyor. Seçili Ford binek ve hafif ticari servislerinde, hem de mobil servis hizmeti ile yerinde servis hizmeti sunacağız.

YOKUŞLARDA ZORLANMIYOR

İki ve üç tekerlekli versiyonu bulanan Rakunlar özellikle İstanbul’un dik yokuşlarından zorlanmadan yol alabiliyor. Pro 2 ve Pro 3’te bulunan 5 kW/h’lik batarya, normal şebeke elektriği üzerinden kablosunun prize takılması ile rahat ve kolay bir şekilde şarj edilebiliyor.

Otomotiv devi Ford’dan yeni adım: Dönüşüm kiti üretti Otomotiv devi Ford, klasik araçlar için yeni bir adım attı. Hem klasik hem de elektrikli araç kullanmak isteyenler için dönüşüm kiti üretti. Ford, 1978 modor F-100 için elektrikliye dönüşüm kitini müşterilerine tanıttı. Ayrıca aynı tasarıma sahip yeni elektrikli F100 de üretildi.