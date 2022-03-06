Türkiye Gazetesi

Japon otomobil üreticisi Toyota'ya bağlı kamyon üreticisi alt kuruluş Hino Motors, Kuzey Amerika'ya yönelik, Japonya içi üretilen araçların motor sertifikasyonlarında saptanan 'yasa dışı uygulama' sonrası iç soruşturma heyeti kurdu.

115 BİN HİLELİ ARAÇ SATILDI

Heyet soruşturması sonucunda Japon firma, 2016 yılından beri 'hileli emisyon ve yakıt verileri' ibraz edildiğini ve bu verilerle sertifikalandırılan motorlara sahip 115 bin aracın satıldığını itiraf etti.

'Görevi suistimal' nedeniyle Japonya Arazi, Altyapı, Ulaştırma ve Turizm Bakanlığına (MLIT) bilgi verildiğini aktaran firma, hileli verilere sahip motorlara sahip araçların ABD ve Kanada'ya sevkiyatlarının durdurulduğu açıkladı. Durdurma kararının, firmanın ülke içi yıllık satışının yüzde 35'ini etkileyeceği bildirildi.

MLIT, yaptığı açıklamada eylemin, "tüketici güvenini sarstığını ve sertifikasyon sürecinin temellerinde şüphe oluşturduğunu" kaydetti.

Hino Motors Başkanı Ogiso Satoşi ise düzenlediği basın toplantısında, "katı mesai koşulları ve sayısal hedefleri yakalama baskısı nedeniyle çalışanların baskı altında olduğunu" belirtti.

Siber saldırı sonrası Toyota üretimi durdurdu Japon otomobil devi Toyota, tedarik şirketlerinden birine yapılan siber saldırı nedeniyle üretimini kısa süreliğine durdurdu. Şirketin üretime ne zaman devam edeceği ise belirsizliğini koruyor.