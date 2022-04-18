Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

Elektrikli otomobillerin oto ekspertiz süreçlerindeki değişimde öncü roller üstleneceklerine değinen Pilot Garage Genel Koordinatörü Cihan Emre, elektrik motorlarının kontrol ve arıza tespitlerinde yenilikçi teknolojilere ihtiyaç olduğuna dikkat çekti. Bataryaların kritik önem taşıdığını dile getiren Emre “Batarya değişimlerinin çok maliyetli olacağı ön görülüyor. Bu noktada kontroller araç satın alacaklar için büyük önem arz edecek. Şarj istasyonlarının altyapı destekleri ve TOGG’un gelişiyle süreç hızlanacak. Bu noktada en önemli konulardan biri de kalifiye teknik eleman eksikliği, gelecekte problem teşkil edebilir” dedi.

Oto ekspertiz sektöründe bir ilk: Araca röntgen çekerek bakıyorlar Türkiye'nin otomotiv sektöründeki önemli oyuncularından RS Otomotiv bir ilke imza atarak MR cihazıyla oto ekspertiz ve check-up hizmeti sunmaya başladı.