Türkiye Gazetesi

Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, popüler anlık mesajlaşma ve sosyal medya ağı Telegram kanalından önemli bir açıklama yayınladı. Bakanlık, Renault Rusya'nın hisselerinin Moskova hükümetine devredildiğini ve devlet destekli bir araştırma merkezi olan NAMI'nin Renault'nun Avtovaz'daki hissesinin sahibi olduğunu belirtti.

Yabancı şirketler, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmeye başlamasının ardından Rusya'ya tepki olarak ülkeyi terk etme kararı almıştı. Rusya da kendisine uygulanan yaptırımlara karşılık olarak Fransız otomobil üreticisi Renault'nun Rus varlıklarının devlet malı haline geldiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Moskova hükümetinin artık Renault Rusya'nın yüzde 100 hissesine sahip olacağı, Renault'nun Avtovaz'daki yüzde 67,69 hissesinin NAMI'ye satılacağı belirtildi.

Avtovaz, Lada otomobillerinin tüm ürün yelpazesini tesislerinde birleştirmeye devam edecek ve otomobil üreticisi, Rusya pazarında Renault otomobil bakım hizmetleri sunacak.

LOG Dergisi'nin haberine göre, Renault, Rusya fabrikasını ve faaliyetlerinin tamamını Rusya'ya devretti. Ayrıca Avtovaz’daki payını da devretmek zorunda kaldı. Avtovaz’daki payını 6 yıl içerisinde geri alma hakkına sahip olacak. Bununla birlikte, Renault'un Rusya'da 45 binden fazla çalışanı var.

Rusya’dan Mariupol'e fosfor bombalı saldırı Rusya Ukrayna savaşında iki ay geride kalırken yapılan müzakerelerden sonuç çıkmadı. Ukrayna'da ilerleyişini sürdüren Rus ordusunun, son olarak Mariupol kentinde bulunan Azovstal fabrikasına fosfor bombası ile saldırı düzenlediği iddia edildi.

Rusya’dan Finlandiya ve İsveç’e NATO mesajı: Moskova gereken önlemleri alır Finlandiya ve İsveç’in olası NATO üyeliğinin Rusya’nın güvenliğine olası tehditlerini konuşmak için acil toplanan Ulusal Güvenlik Konseyi sonrası Moskova’dan açıklama geldi. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı, "NATO, Rusya sınırına yakın noktalara nükleer güç ve altyapı konuşlandırırsa Moskova gereken önlemleri alır" dedi.