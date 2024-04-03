Agrotech ve Joyce Teknoloji 29 Ekim'de Türkiye'de satışa sunulacak yeni bir elektrikli otomobil üzerinde çalışıyor!

Türkiye'nin elektrikli araç pazarında küresel bir dönem başlatan işbirliği, Agrotech Grup ve Joyce Teknoloji tarafından gerçekleştirildi.

İleri teknolojiyle yeni nesil tarıma dayalı bir geleceği inşa etme vizyonuyla yola çıkan Agrotech Grup, geçtiğimiz Kasım ayında tamamlanan halka arz sürecinin ardından önemli bir teknolojik yatırım hamlesine daha imza attı.

Yurt içi ve yurt dışında hayata geçirdiği işbirlikleriyle yerli ve milli üretimi destekleyen Agrotech Grup, sürdürülebilir ve çevre dostu teknolojilere odaklanan Joyce Teknoloji'nin yüzde 75'ini satın alarak büyümesini sürdürüyor.

İstanbul’da düzenlenen lansman toplantısının ev sahipliğini Agrotech Yönetim Kurulu Başkanı Hümeyra Gökçen Keskin, İcra Kurulu Başkanı Hasan Hüseyin Demiröz, Agrotech Global Teknoloji ve Ar-Ge Başkanı Murat Teksöz ile Agrotech Otomotiv Grup Başkanı Bahadır Gören ve Joyce Teknoloji Elektrikli Araçlar CEO'su Eren Efe Erkan yaptı.

DIŞA BAĞIMLILIĞI SIFIRA İNDİRECEK TEKNOLOJİLER ÜRETİLİYOR

Agrotech Yönetim Kurulu Başkanı Hümeyra Gökçen Keskin, “Agrotech’in Agro tarafında vizyon ve misyonumuza uygun yerli ve milli gübre ve salça fabrikalarımızı, sözleşmeli tarım anlaşmalarımızı ve son kullanıcıya ulaşan Hünnap’ı bünyemize katarken, Tech tarafında ise Grid Teknoloji ile dünya çapında yaptığımız çok sayıda yeni anlaşma ve iş birliklerini hayata geçirdik. Ülkemizden kazandıklarımızı yine ülkemize yatırmaya devam edeceğiz diye bu yola çıktık. Bizimle “Türkiye'nin teknolojik bağımsızlığını güçlendirmek ve dışa bağımlılığını azaltmak” gibi önemli bir vizyonu ve “Geleceği şekillendirmek” gibi bir misyonu paylaşan Joyce Teknoloji artık Agrotech ailesinin bir ferdi. Joyce Teknoloji, Türk mühendisler tarafından geliştirilen ürünleriyle ülkemizi gururlandıran bir şirket oldu. Joyce Teknoloji ile birlikte gücümüze güç katarken; Silikon Vadisi'nde faaliyet gösterecek Agrotech USA şirketimizin de kuruluş süreçlerini tamamlamış ve Amerika'dan dünyaya teknoloji ihracatı için düğmeye basmış durumdayız. Bu yeni işbirliği de her birlikteliğimiz gibi bizler ve ülkemiz adına çok önemli bir kilometre taşı olacak” şeklinde konuştu.

"TÜM DÜNYAYA TÜRK TEKNOLOJİSİNİ PAZARLAYACAĞIZ"

Türk teknolojisinin önemli yerlere geleceğine değinen Joyce Teknoloji Elektrikli Araçlar Ceo'su Eren Efe Erkan, “Bu yeni nesil teknolojide bizde kritik teknolojiler geliştiriyoruz. Bunlar; elektrik motorları, batarya enerji sistemleri ve sürücü sistemleri gibi. Birçok elektrikli aracın içindeki kritik parçaları yerlileştirebiliyoruz. Çok kısa zamanda büyük başarılara imza attık. Birleşmiş Milletler sürdürülebilir kalkınma programları doğrultusunda yeni nesil teknoloji evrimine ulaşmak için önemli adımlar attık. Burada da ilk defa bir insansız tarım aracını tanıtıyoruz. Biraz sonra da otomobil serüvenimizin tanıtımını yapacağız. Herkese her bütçeye uygun otomobiller üreteceğiz. Bunların yedek servislerini parçalarını artık biz yapabiliyoruz. Çok önemli bir atılımı bugünden başlatmış olacağız. Şu anda yurtiçindeki birçok devlet destekli prototip araçlarda bizim motorlarımız ve bataryalarımız var. Silikon vadisinde kurduğumuz şirketimizle tüm dünyaya Türk teknolojisini pazarlayacağız. Çin’e alternatif bir ülke Türkiye olacak. Agrotech - Joyce ortaklığıyla seri üretime geçmeye başlayacağımız ürünlerimiz yerli motor batarya ve kontrol sistemlerimizi Amerika üzerinden tüm dünyaya satmaya hazırlanıyoruz. 30 bayi ve servis ağımızla Türkiye'nin ayağını yerden keseceğiz” dedi.



"TÜRKİYE İÇİN ÖNEMLİ BİR GÜNÜ YAŞIYORUZ"

Türkiye için önemli bir gün olduğunu belirten Agrotech Otomotiv Grup Başkanı Bahadır Gören “Biz yalnızca yerli üretimle gelmiyoruz. Ayrıca çoklu marka zinciri hedefiyle yola çıkıyoruz. Bunun haricinde hem kiralama hem de satış sonrası hizmetler konusunda bütün otomobilin değer zincirlerinde yer alacak hedefle yola çıktık. Dolayısıyla bu yolda bence Türkiye için önemli bir günü yaşıyoruz. İlk etapta ithalatta yapacağız ve bu süreçte tabii ki fabrikamızı kuruyor olacağız. Ardından bünyemize bir elektrikli ticari araç katacağız” ifadelerini kullandı.



Türkiye’nin milli Tesla’sı olmak için yola çıktıklarını kaydeden Gören, “Yerli ve milli elektrikli araç, motosiklet, sağlık sektörü için geliştirilmiş Kar Aslanı, tarım için özel tasarlanmış ZIKA (İnsansız Zirai Araç) robotik akıllı tarım çözümleri, ileri arama kurtarma teknoloji robotları ve birçok robotik çözüm geliştiren; dünyada sadece üç ülke tarafından üretilebilen ve suya dayanıklı yerli BLDC Motor, yüzde 100 yerli batarya ve yapay zeka sürücü yazılım çözümlerini geliştiren Joyce Teknoloji, artık Agrotech Grup şirketi olarak yoluna devam edecek” diye konuştu.



İLK ARAÇ 29 EKİM'DE YOLLARDA OLACAK

Satın alma kararıyla birlikte yerli motor, yerli batarya, yerli elektronik sistemlere sahip L7 sınıfı yerli elektrikli araç çalışmalarının hızlandırılması amaçlanırken; üretilecek aracın ise bu yıl 29 Ekim’de tarihinde 699 bin TL tüketici fiyatı ile öncelikle Türkiye’de satışa sunulması amaçlanıyor. Elektrikli araçların, insansız kara araçlarının, insansız kurtarma araçlarının, sağlık ve birçok sektöre özelleştirilmiş elektrik vasıtaların üretim kapasitesinin ise 2024 yılı içinde yüzde 400 artırılarak iç piyasa haricinde, 14 farklı ülkeye ihraç edilmesi hedefleniyor. Ar-Ge ve üretim hakları Agrotech’e ait olan BLDC motor teknolojisi ile sadece üretilecek elektrikli araçlar değil; sağlık ve savunma sanayi, komuta kontrol merkezleri, deniz araçları, ağır iş ve sanayi makineleri, elektrikli ev aletleri gibi 20'nin üzerinde sektörde kullanılan farklı motorlar için üretim yapabilmek adına kapasite artırımı yapılacağı da kaydedildi. Bu kapsamda entegre batarya sistemlerinin de sadece Agrotech çatısı altında üretilen ürünler için değil; farklı alanlarda kullanılan ürünleri kapsayacağı ve ihracata da yönlendirileceği belirtildi.