Alpine A290 Türkiye’de satışa sunuldu: Yarış ruhunu şehre taşıyan elektrikli

2025 yılında Avrupa'da Yılın Otomobili seçilen Alpine A290, Türkiye yollarına adım attı. Alpine’in tamamen elektrikli Dream Garage serisinin ilk modeli olan A290, GT ve GTS versiyonlarıyla 1.965.000 TL’den başlayan fiyatlarla ülkemizde satışa sunuldu. 380 km'ye kadar menzil sağlayan A290, 15 dakikalık şarjla 150 km’ye kadar menzil kazanıyor.

Renault tarafından geliştirilen AmpR Small platformu üzerinde inşa edilen ve Fransız üreticinin yeni elektrikli modeli R5’le ikiz olan A290, şehir içi kullanıma uygun kompakt yapısını, sportif tasarım unsurlarıyla birleştiriyor. Ralli otomobillerini andıran X desenli farlar, geniş çamurluklar ve kaslı gövde oranları, modelin pistten gelen DNA’sını dış tasarıma taşıyor. Özel spor tampondaki kar tanesi motifleri ve aerodinamik detaylar ise hem görsellik hem de menzil verimliliği açısından dikkat çekiyor.

F1’DEN İZLER TAŞIYOR

Alpine’in ikonik mavi rengine ek olarak Yıldız Siyah, Sedef Beyaz ve Saten Mineral Gri gibi gövde renk seçenekleriyle gelen A290, 5 kapılı ve 5 kişilik yapısıyla günlük kullanım ihtiyaçlarına da cevap veriyor. 326 litrelik bagaj hacmi sunan modelin iç mekânında Deep Mavi temalı sportif detaylar öne çıkıyor. Nappa deri kaplı direksiyon simidinde, Formula 1 esintili kırmızı sollama (OV) tuşu, sürüş modları ve rejeneratif frenleme ayarları bulunuyor. Ayrıca Devialet ses sistemine entegre edilen Alpine'e özgü “sürüş sesi” teknolojisi, elektrikli sürüşe sportif bir akustik boyut katıyor.

Multimedya tarafında 10,1 inçlik Alpine Portal ekran ve fiziksel klima kumandalarıyla donatılan A290, sürücünün yoldan gözünü ayırmadan kontrole imkân tanıyor. Koltuklar ve iç kaplamalarda kullanılan geri dönüştürülmüş malzemeler ise modelin çevre dostu yaklaşımını yansıtıyor. GTS versiyonunda ise daha zengin Nappa deri döşeme ve özel logolar dikkat çekiyor.

PERFORMANSI BAŞARILI

Batarya kısmına geldiğimizde ise 52 kWsa kapasiteli batarya ile gelen A290, WLTP normlarına göre 380 km'ye kadar menzil sunuyor. 100 kW DC hızlı şarj desteği sayesinde %15’ten %80’e sadece 30 dakikada ulaşabilen model, 15 dakikalık şarjla 150 km’ye kadar menzil sağlıyor. Ayrıca 11 kW AC şarj özelliği ve V2L (araçtan cihaza enerji aktarımı) fonksiyonu da mevcut.

GTS versiyonunda 220 HP, GT versiyonunda ise 180 HP güç üreten elektrikli motor, A290’a 300 Nm tork ve sadece 6,4 saniyelik 0-100 km/s hızlanma değeri kazandırıyor. 10,2 metrelik dönüş çapı sayesinde şehir içi manevralarda da iddialı bir pratiklik sunuyor.

GÜVENLİK DONANIMLARI ÇOK YÜKSEK

Alpine mühendislerinin geliştirdiği özel tork yönetim sistemi “Alpine Torque Technology” ile yol tutuş ve sürüş dengesi optimize edilirken, iki farklı “Alpine Sürüş Sesi” seçeneği de sürüş deneyimini daha duyusal hâle getiriyor. Alternatif Sürüş Sesi şehir içi için daha yumuşak bir tonda çalışırken, Alpine Sesi daha sportif bir karaktere sahip.

Ayrıca model, 26 adede kadar gelişmiş sürüş destek sistemi (ADAS) ile donatılmış durumda. Geri manevrada otomatik acil frenleme, şerit düzeltme asistanı, güvenli yolcu çıkışı uyarısı ve sürücü dikkat izleme gibi özellikler, A290’ı segmentindeki en donanımlı modellerden biri hâline getiriyor.