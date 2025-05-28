Alpine’den fastback model atağı: A390 

Renault markasının kanatları altında varlığını sürdüren Alpine, Dream Garage serisinin ikinci modeli olarak tanımladığı A390’i tanıttı. 2026 yılında Türkiye’de vitrine çıkması planlanan araç tasarımının yanı sıra %100 elektrikli motoru, 555 km’ye kadar çıkabilen menzili ve 470 HP’lik gücüyle adından söz ettiriyor…

Alpine'in heyecanla beklenen yeni elektrikli spor fastback modeli A390, Fransa’nın Dieppe kentinde düzenlenen dünya lansmanıyla tanıtıldı. Markanın DNA'sını ve A110'un dinamik sürüş deneyimini daha fazla işlevsellikle birleştiren A390, AmpR Medium platformunda geliştirildi. Elektrikli "Dream Garage" serisinin ikinci modeli olan A390, sürüş keyfini merkeze alıyor.

Fransa'daki Jean Rédélé Fabrikası'nda üretilen A390, Verkor'un yüksek performanslı bataryaları ve Cléon fabrikasında üretilen motorlarıyla dikkat çekiyor. Modele özel geliştirilen Michelin lastikleri ve Devialet ses sistemi de teknik donanımı tamamlıyor.

Boyutlarıyla ön plana çıkan A390, 4.615 mm uzunluğa, 1.885 mm genişliğe ve 1.532 mm yüksekliğe sahipken, 2.708 mm aks mesafesiyle hem geniş hem de kompakt bir yapı sunuyor. Düşük ağırlık merkezi ve %49 ön, %51 arka ağırlık dağılımı ideal bir sürüş dengesi vadediyor.

0-100 3.9 SANİYE

GTS versiyonunda üç motorlu dört tekerlekten çekiş sistemiyle toplam 470 HP güç ve 808 Nm tork üreten A390, 0'dan 100 km/s hıza sadece 3.9 saniyede ulaşıyor ve maksimum 220 km/s hıza çıkabiliyor. Alpine Aktif Tork Yönlendirme sistemi sürüş dinamiklerinde önemli rol oynuyor.

Araçta, 89 kWsa kapasiteli yüksek performanslı batarya ile 20 inç jantlarla 555 km'ye kadar (WLTP) menzil sunuluyor. 190 kW'a kadar DC hızlı şarj desteği sayesinde %15'ten %80'e şarj süresi 25 dakikadan kısa sürüyor. 11 kW entegre şarj cihazı standartken, 22 kW opsiyonel olarak sunuluyor. Direksiyon başında yer alan F1 esintili düğmelerle rejenerasyon ve Boost (geçiş) fonksiyonları kontrol ediliyor. Türkiye'ye ise 2026 yılında gelmesi planlanıyor.