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Anadolu Isuzu’nun yeni elektriklisi test üretimine geçti

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Anadolu Isuzu’nun yeni elektriklisi test üretimine geçti

T-Otomobil Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Anadolu Isuzu çatısı altında yer alan Anadolu Otomotiv Sanayi (AOS); tam elektrikli yeni nesil ticari modeli BIG.e’nin test üretimine geçtiğini resmi olarak duyurdu. Daha çok şehir için bölgesel teslimatlarda ön plana çıkması beklenen araç 4 m3 iç hacim, 1 ton taşıma kapasitesi ve 9.4 kW gücünde elektrikli motora sahip ve 21 kWh bataryası ile 170 km menzil sağlıyor. İşte detaylar…

Anadolu Isuzu çatısı altında yer alan Anadolu Otomotiv Sanayi’nin (AOS), taşımacılık alanında geliştirdiği yenilikçi elektrikli aracı BIG.e, test üretimine geçti. Son kilometre taşımacılığında artan talebi karşılamak için müşteri beklentileri doğrultusunda Anadolu Otomotiv Sanayi tarafından geliştirilen tam elektrikli BIG.e bu aşamadan sonra son kullanıcılarla buluşacak.

Anadolu Isuzu’nun yeni elektriklisi test üretimine geçti - 1. Resim

Yeni nesil şehir içi taşımacılık alanındaki ihtiyaçlara cevap vererek, birçok sektöre uygun çözümler sunması beklenen BIG.e; bir ton seviyelerindeki taşıma kapasitesi, yüksek manevra kabiliyeti ile şehir içi teslimatlarda, özellikle bulut market, bulut restoran ve kargo hizmetlerinde önemli rol oynayacak. Yaklaşık 4 metreküp iç hacme sahip araç 1000 kg’a varan taşıma kapasitesine ve 9.4 kW gücünde bir elektrikli motora sahip.

Anadolu Isuzu’nun yeni elektriklisi test üretimine geçti - 2. Resim

FARKLI BATARYA SEÇENEKLERİ OLACAK

Üç farklı batarya kapasitesine sahip olan BIG.e; 10,5 kWh kapasiteli batarya ile 100 km, 15,7 kWh batarya ile 135 km, 21 kWh batarya ile 170 km menzil sağlayacak. BIG·e’nin en büyük avantajlarından birisi de tıpkı bir cep telefonu gibi standart priz üzerinden şarj edilebilmesi. Araç 5 ila 9 saat arasında tam şarj kapasitesine ulaşabiliyor ve daha hızlı şarj etmek isteyen kullanıcılar için de beş farklı şarj çözümü sunuluyor.

Anadolu Isuzu’nun yeni elektriklisi test üretimine geçti - 3. Resim

TASARIM ŞİMDİDEN ÖDÜL ALDI

Anadolu Isuzu sahip olduğu Ar-Ge gücünü ve akıllı fabrika altyapısının farkını dünyanın en prestijli ödül organizasyonları arasında yer alan German Design Awards’da, gösterdi. Yerli mühendislikle geliştirilen BIG,e German Design Awards Gold 2023 ödülüne layık görüldü. Önümüzdeki süreçte elektrikli ve alternatif yakıtlı araç modellerini artırmayı hedefleyen Anadolu Isuzu, Ar-Ge ekibi ile bu konuda yoğun bir şekilde çalışmalar yürütüyor.

Düzenleyen:  - T-Otomobil
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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