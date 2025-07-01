Aylık 4.900 TL taksit imkanı! İşte Türkiye'de en çok satılan 50 cc motosikletler

Türkiye’de en çok tercih edilen beş 50 cc scooter modelini, fiyat ve taksit seçenekleriyle karşılaştırdık. Aylık 4.900 TL’den başlayan ödeme kolaylıkları, B ehliyetiyle kullanım rahatlığı, düşük yakıt tüketimi ve zahmetsiz park çözümleriyle şehir trafiğine bir alternatif arıyorsanız, gelin bu popüler modelleri birlikte inceleyelim…

Türkiye’de 50 cc’lik scooter modelleri son yıllarda şehir içi ulaşımda giderek daha fazla tercih ediliyor. Yakıt tüketimi konusunda sağladıkları ekonomiyle ön planan çıkan bu sınıf; genellikle 100 kilometrede ortalama 2 litre benzin tüketimi sağlıyor. Bu sayede özellikle büyük şehirlerin kalabalık trafiğinde hem zaman hem maliyet tasarrufu sağlıyor. Öte yandan B sınıfı ehliyetle kullanılabilmeleri bu modelleri daha rahat ulaşılabilir hale getiriyor.

Performans açısından bakıldığında ise 50 cc scooterler şehir içi kullanım için yeterli hızlara ulaşabiliyor. Ortalama 45-60 km/saat hızlara çıkabilen bu modeller, kısa mesafeli günlük ulaşımda kullanıcıya yeterli sürüş deneyimi sunuyor.

Son olarak, bu scooterler kolay bakımları ve uygun yedek parça maliyetleriyle de öne çıkıyor. Özellikle bireysel kullanıcılar için ekonomik seçenek olmaları, yaygın tercih edilmelerinde belirleyici oluyor.

İşte Türkiye pazarında en çok tutulan 50cc modelleri ve kampanya avantajları:

Arora Cappucino 50

Dayanıklı gövde yapısı, düşük yakıt tüketimi ve kolay yedek parça teminiyle dikkat çekiyor. Giriş seviyesi kullanıcılar için oldukça uygun bir seçenek. Haziran ayı itibari ile 77.650 TL’lik fiyat etiketine sahip model için neredeyse tüm kredi kartlarına 6-9 aylık taksit uygulanıyor.

Mondial Wing 50

Türkiye'de en çok satılan yerli üretim scooter modellerinden biri. Hem fiyat avantajı hem de servis ağı genişliğiyle öne çıkıyor. Klasik Vespa tarzı retro görünümüyle özellikle genç kullanıcılar arasında popüler. Bu modelin peşin fiyatı 39.990 TL olarak belirtilirken 6 aylık taksiti satışta 7.800.00 TL’lik taksitlerle 46.788 TL’ye satıl alınabiliyor.

Kuba BLUEBIRD50 PRO

Şehir içi sürüş için tasarlanmış kompakt ve ekonomik bir model. Özellikle kadın kullanıcılar ve yeni başlayanlar için ideal kabul ediliyor. Nakit olarak 52.095 TL’ye satılan bu model 6 taksitle 55.545 TL; 12 taksitle 59.110 TL’ye alınabiliyor.

RKS ROSA 50

Modern çizgileri, dijital göstergesi ve USB şarj çıkışı gibi donanımlarıyla dikkat çeken bir model. 50 cc sınıfında çizgileriyle ön plana çıkıyor. Nakit indirimi ile 66.930 TL’ye satılan modelin 6 aylık taksitli peşin fiyatı ise 73.945 TL

Yuki CASPER-S PRO 50

Uygun fiyatı ve sade tasarımıyla öne çıkan bir model. Günlük ulaşımda işlevselliğiyle tercih ediliyor. Modelin 54.900 TL’lik kampanyalı fiyatı üzerinden 6-9 ve 12 aylık ödeme seçenekleri bulunuyor.