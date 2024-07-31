B sınıfı ehliyet 125 cc motor sürebilir mi? 125 cc motor kullanmak için hangi ehliyete sahip olmak gerekir? İşte detaylar

Geçtiğimiz şubat ayında Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle 125 cc'ye kadar olan motosikletlerin B sınıfı ehliyetle kullanılabilmesinin önü açıldı. Ancak alınması gereken eğitimlere ve yapılacaklara dikkat çeken uzmanlar, sürücülere "Eğitimsiz araç kullanılmaz, ciddi kazalara davetiye çıkarır" uyarısında bulundu.

Türkiye'de en çok sevilen ve nefret edilen sosyal medya uygulamaları belli oldu!

Türkiye'de en çok sevilen ve nefret edilen sosyal medya uygulamaları belli oldu!

Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin 85. maddesine eklenen yeni fıkra ile birlikte, B sınıfı ehliyeti olan sürücüler belirli şartları sağladıkları takdirde 125 cc'ye kadar olan motosikletleri kullanabilecek. Bu değişiklik, B sınıfı ehliyet sahiplerinin A1 ehliyet sınıfına giren motosikletleri kullanmalarını kolaylaştırıyor.

Yeni düzenlemenin amacı, ehliyet sınıfları arasında esnek geçişler sağlayarak motosiklet kullanımını daha erişilebilir hale getirmek. Ancak düzenlemelerin sadece ticari olmayan motosiklet kullanımı için geçerli olduğunu belirtmekte fayda var. Ticari amaçta yine motosiklet ehliyetine sahip olmak şart.

B EHLİYET 125 CC YASASI YÜRÜRLÜĞE GİRDİ Mİ?

B sınıfı ehliyet olarak adlandırılan otomobil ve belli ticari araçları kullanılabilen ehliyet sahiplerinin 125 cc'ye kadar motor hacmine sahip motosikletleri kullanabilmesinin önünü açan düzenleme, 10 Şubat 2024 tarihinde Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle yürürlüğe girdi.

125 CC MOTOR KULLANMAK İÇİN HANGİ EHLİYETE SAHİP OLMAK GEREKİR?

Yapılan düzenlemeyle birlikte, 2 yıllık B sınıfı sürücü belgesine sahip olan, son 5 yıl içinde sürücü belgesi geri alınmamış olan, sağlık şartlarını taşıyan ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenecek kurallar ve süre içerisinde direksiyon eğitimi alıp sınavda başarılı olan sürücüler 125 cc'ye kadar olan motosikletleri kullanabiliyor.

Ancak, ticari faaliyetlerde kullanılan motosikletler hariç tutulurken, B ve üzeri sınıf sürücü belgesi sahipleri, harç ödemeden ve sürücü belgelerini değiştirmeden sisteme işlenen şerh ile bu düzenlemeden faydalanabiliyor.

B SINIFI EHLİYET 125 CC MOTOR SÜREBİLİR Mİ?

İleri Sürüş Uzmanı Ramazan Ceylan, 'her B sınıfı ehliyet sahibinin motosiklet sürebileceği' düşüncesinin doğru olmadığının altını çizerek, tamamlanması gerekenleri anlattı. Ceylan, “Ancak bu yönetmelikle ilgili halk arasında yanlış bilinen bir durum var. Sadece ‘B sınıfı ehliyetim var ben bunu kullanılabiliyorum' algısı yanlış.

Burada bir düzeltme yapmamız gerekiyor. 125 cc olan 11 kilovatı geçmeyen motosikletleri B sınıfı ehliyetle kullanabilmek için öncelikle bir sürücü kursuna kaydolması, ardından direksiyon eğitimlerini alması ve daha sonrasında direksiyon sınavına katılarak başarılı olması gerekiyor. Burada bu yönetmelikle belirtilen durumda sadece sürücü belgesine almış oldukları A1 sınıfı ehliyeti işletilmesi zorunluluğu yok.

Ancak bunu almak için de tabii şartlar nedir, en az 2 yıllık sürücü belgesi sahibi olması gerekiyor. 5 yıl geriye dönük ehliyetine el konulmaması gerekiyor. Bu şartlar dahilinde bu dediğimiz sırayla kursa kayıt olur, daha sonrasında direksiyon eğitimini alıp ve akabinde direksiyon sınavında başarılı olduktan sonra ehliyetini A1 dediğimiz motosikleti B sınıfı ehliyetle kullanabilirler. Diğer türlü eğer sürücü kursuna kayıt olmadan, eğitim almadan, sınava girmeden kullanırlarsa cezai işlem uygulanır” dedi.