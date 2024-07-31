Türkiye'de en çok sevilen ve nefret edilen sosyal medya uygulamaları belli oldu!

E-posta izleme hizmeti MailSuite, dünyada ve Türkiye'de en sevilen ve en az sevilen sosyal medya uygulamalarını araştırdı. Araştırma, TikTok'un Türkiye dahil 30 ülkede en çok sevilen uygulama olduğunu ortaya koydu. Elon Musk'ın X'i ise, nefret edilenler arasında.

1.500 popüler uygulamanın Google Play Store incelemelerini karşılaştıran araştırma, her ülkede en düşük sıralamalara sahip sosyal medya sitelerini belirledi.

Dünyada milyarlarca insana hizmet veren çok sayıda sosyal medya uygulaması var. Bu platformlar, sürekli olarak yeni özellikler sunarak kullanıcılarının dikkatini çekmeye çalışırken aynı zamanda birbirleriyle rekabet ediyorlar.

Yeni bir araştırma, dünya genelinde en sevilen ve en az sevilen sosyal medya uygulamalarını ortaya koydu. Araştırma için MailSuite, 1.500 uygulamanın Google Play Store yorumlarını karşılaştırdı. Facebook, 39 ülkede en nefret edilen sosyal medya uygulaması olarak en düşük puana sahip platform oldu.

TİKTOK, DÜNYADA EN SEVİLEN UYGULAMA OLDU

Facebook'un hemen ardından, 30 ülkede en kötü puan alan mikroblog platformu Reddit geldi. Araştırmaya göre, dünyada en çok sevilen uygulama TikTok oldu ve genel olarak 30 ülkede ilk sırada yer aldı. Türkiye özelinde bakıldığında ise en nefret edilen sosyal medya platformunun X olduğu görülüyor. Türk kullanıcıların en çok sevdiği uygulama ise TikTok olarak belirlendi. Genel olarak en az sevilen platform Facebook olduğu için bu liste, Meta CEO'su Mark Zuckerberg için hayal kırıklığı olabilir.

Meta'nın sahibi olduğu Facebook, Instagram ve Threads, en çok nefret edilen ilk beş site arasında yer aldı. Facebook'un özellikle Güney Amerika'da nefretle karşılandığı görülüyor. Sadece dört ülke, Facebook dışındaki herhangi bir platformu en az sevdikleri platform olarak sıraladı.

REDDİT, DÜNYADA EN NEFRET EDİLEN UYGULAMA OLDU

X, dünya genelinde 10 ülkede en az popüler uygulama oldu ve en çok nefret edilenler listesinde üçüncü sırada yer aldı. Avrupa'nın çoğu ise Reddit'i en nefret edilen sosyal medya sitesi olarak seçti. Almanya, Fransa, İspanya ve İsveç'in de aralarında bulunduğu 30 ülke, Reddit'e tüm sosyal medya siteleri arasında en düşük puanı verdi.

Kısa video paylaşım platformu TikTok, dünya genelinde 30 ülkede ilk sırada yer alarak en çok sevilen platform olarak öne çıkıyor. TikTok, 2018 - 2022 yılları arasında her yıl dünya çapında en popüler uygulama oldu ancak 2023 yılında Instagram tarafından geride bırakıldı. O yıl TikTok 733 milyon kez indirilirken Instagram'ın indirilme sayısı 767 milyondu.

Bu ani değişimin en büyük nedeni, TikTok'un kısa video formatını taklit eden Instagram Reels özelliğinin tanıtılmasıydı. Ancak bu bile Instagram'ı sıralamalarda yukarılara taşımaya yetmedi; MailSuite'in yaptığı araştırmada, Meta'ya ait fotoğraf paylaşım uygulamasının sadece dokuz ülkede zirveye yerleştiği görüldü.