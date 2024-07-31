iPhone 16 Pro, modelinin daha hızlı bağlantı için Wi-Fi 7 çipiyle piyasaya sürülmesi bekleniyor

iPhone 16 serisi, şu anda satışta olan iPhone 15 serisinin sahip olduğu özelliklere kıyasla büyük yükseltmelere satışa çıkması bekleniyor. Apple Intelligence yapay zeka özelliklerinin çok daha iyi bir donanım istemesi nedeniyle şirket telefonlarında daha hızlı donanımlar kullanıyor. Eylül ayında tanıtılması beklenen iPhone 17 serisi telefonların Wi-Fi 7 desteğine sahip olması bekleniyor.

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iPhone 16 Pro modelleri, mevcut seriye kıyasla büyük bir yükseltme olarak şekilleniyor. Cihazlar sadece özel Apple Intelligence özellikleri ile gelmeyecek, aynı zamanda üst düzey donanımlarla da donatılacak.

Şimdi, Apple'ın iPhone 16 Pro modellerini Eylül ayında Wi-Fi 7 desteği ile piyasaya süreceği bildirildi. Bu, kullanıcılara daha hızlı indirme ve yükleme hızları sağlayacak. Ancak, son raporda standart modellerin bu özelliği içermeyeceği, bu nedenle aynı Wi-Fi yongalarını kullanmaya devam edecekleri belirtiliyor.

IPHONE 16 PRO'NUN ÖZELLİKLERİ NELER?

Apple, bu yılki 'Pro' modellerini büyük yükseltmelerle piyasaya sürecek ve bağlantı da geride kalmayacak. Apple iPhone 16 Pro modellerine bir Wi-Fi 7 çipini dahil edecek ve cihazın üç bandı aynı anda kullanmasına olanak tanıyacak.

Wi-Fi 7, 'Pro' iPhone 16 modellerinin 2.4 GHz, 5 GHz ve 6 GHz bantları üzerinden veri indirip yüklemesine olanak tanıyacak. Bu da kablosuz hızları artıracak ve daha düşük gecikme süresi sağlayacak.

Genel olarak, yeni bağlantı yükseltmesi, iPhone 16 Pro'nun kablosuz veri konusunda daha az gecikme yaşamasını ve 40 Gbps'in üzerinde kesintisiz hızlar sağlamasını mümkün kılacak. Bu, iPhone 15 modellerindeki Wi-Fi 6E standardına göre veri aktarım hızlarının en az dört kat daha yüksek olacağı anlamına geliyor. Bu konuda daha önce de detaylar duymuştuk, analist Jeff Pu da iPhone 16 Pro modelleri için aynı entegrasyonu öngörmüştü.

Wİ-Fİ 7 DESTEKLEYEN MODEM ŞART

Wccftech'in haberine göre, daha yüksek bantlar ve Wi-Fi 7'den tam anlamıyla yararlanmak için, kullanıcıların bu teknolojiyi destekleyen özel bir yönlendiriciye sahip olmaları gerekiyor.

Eğer böyle bir yönlendirici yoksa, iPhone 16 Pro konvansiyonel hızlarla sınırlı kalacak. iPhone 16 Pro, iPhone 15 Pro modellerine göre sağlam bir yükseltme olacak ve tasarım büyük ölçüde aynı kalırken, mevcut modellerden biraz daha büyük olması bekleniyor.