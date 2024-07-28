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Uygun fiyatlı iPhone bekleyenlere müjde! iPhone SE 4 özellikleri ve fiyatı ne kadar olacak?

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Uygun fiyatlı iPhone bekleyenlere müjde! iPhone SE 4 özellikleri ve fiyatı ne kadar olacak?

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Apple'ın amiral gemisi iPhone modelleri yüksek fiyatlarıyla bütçesi kısıtlı kullanıcılara hitap etmiyor. Yeni telefonun gelecek yıl tanıtılması bekleniyor. Peki, iPhone SE 4'ün özellikleri ve fiyatı ne olacak?

Apple’ın önümüzdeki yıl tanıtacağı iPhone 17 serisinin teknik özellikleri, ekranı ve fiyatları hakkında çeşitli sızıntılar ortaya çıkmıştı. 2025 baharında piyasaya sürülmesi beklenen iPhone SE 4 ile ilgili de kullanıcıların heyecanını artıracak yeni bilgiler sızdırıldı.

Weibo’daki güvenilir kaynak Ice Universe, iPhone SE 4’ün önemli yeniliklerle geleceğini belirtti. İşte beklenen iPhone SE 4 özellikleri:

iPhone SE 4 Teknik Özellikleri (Beklenen)

  • Ekran: Çentikli ve 60Hz yenileme hızına sahip 6.06 inç OLED ekran
  • Yonga Seti: A18
  • RAM: 6 GB veya 8 GB
  • Arka Kamera: Tek 48 Megapiksel lens
  • Tasarım: Alüminyum çerçeve
  • Güvenlik: Face ID
  • Bağlantı Noktası: USB-C

iPhone SE 4, iPhone 14’ü andıran bir tasarımla gelecek. 9to5Mac'in haberine göre bu tasarım, Ana Ekran düğmesini kaldırarak kenardan kenara bir ekran ve çentik sunacak. Böylece kullanıcılar daha geniş bir ekran deneyimi yaşayacak.

Uygun fiyatlı iPhone bekleyenlere müjde! iPhone SE 4 özellikleri ve fiyatı ne kadar olacak? - 1. Resim

İPHONE SE 3 NE ZAMAN TANITILDI?

Mevcut iPhone SE 3. Nesil, 2022’de tanıtılmıştı ve iPhone 8’e benzer bir tasarıma sahipti. 4.7 inç ekran, A15 Bionic çip, 12 Megapiksel ana kamera ve 7 Megapiksel ön kameraya sahip olan bu model, yeni SE 4’ün sunduğu gelişmiş özelliklerle kıyaslandığında geride kalıyor.

Uygun fiyatlı iPhone bekleyenlere müjde! iPhone SE 4 özellikleri ve fiyatı ne kadar olacak? - 2. Resim

İPHONE SE 4 NE KADAR OLACAK?

iPhone SE 3, 64 GB depolama kapasitesi ile 429 dolardan başlıyordu. iPhone SE 4’ün ise fiyatının 120 dolar artarak 499 dolar ile 549 dolar aralığında olması bekleniyor.

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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