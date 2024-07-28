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Haberler > Spor > Kerem Aktürkoğlu'nun talipleri artıyor! Lille ve Roma yıldız oyuncuyu takip ediyor

Kerem Aktürkoğlu'nun talipleri artıyor! Lille ve Roma yıldız oyuncuyu takip ediyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kerem Aktürkoğlu&#039;nun talipleri artıyor! Lille ve Roma yıldız oyuncuyu takip ediyor

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'nun takımdan ayrılacağı iddiaları gündemi meşgul ederken, milli oyuncuya birçok kulübün talip olduğu biliniyor. İspanyol basınında yer alan bir haber ise Galatasaray taraftarını oldukça kızdırdı.

Geçtiğimiz sezon 20 milyon Euro'nun üzerinde transfer teklifleri alan Kerem Aktürkoğlu'na görüşme talepleri gelmeye devam ediyor. Milli oyuncunun takımdan ayrılıp ayrılmayacağı belirsizliğini korurken, son gelişmeler dikkat çekiyor.

Kerem Aktürkoğlu'nun talipleri artıyor! Lille ve Roma yıldız oyuncuyu takip ediyor - 1. Resim

10 MİLYON EURO'DAN FAZLASI YOK

Mynet'in haberine göre, Lille ve Roma, Kerem Aktürkoğlu için Galatasaray'a 10 milyon Euro'dan fazla bir bonservis bedeli teklif etmeyecek. Bu kulüplerin, milli oyuncu için verecekleri maksimum bonservis bedelinin 10 milyon Euro olduğu belirtilirken, bu haber Galatasaray taraftarını öfkelendirdi.

Kerem Aktürkoğlu'nun talipleri artıyor! Lille ve Roma yıldız oyuncuyu takip ediyor - 2. Resim

TEKLİFLER REDDEDİLMİŞTİ

Kerem Aktürkoğlu'na geçtiğimiz sezon 20 milyon Euro ve üzeri birçok teklif geldiği ve bu tekliflerin reddedildiği bilinirken, şimdi 10 milyon Euro'luk tekliflerin gündeme gelmesi taraftarı hayal kırıklığına uğrattı.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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