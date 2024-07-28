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Galatasaraylı Davinson Sanchez'e İtalyan devi Napoli talip!

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Galatasaraylı Davinson Sanchez&#039;e İtalyan devi Napoli talip!

Spor Haberleri

Galatasaray'ın yıldızı Davinson Sanchez'e talip çıktı. 2024 Copa America'da Kolombiya formasıyla müthiş bir grafik çizen ve takımının finale çıkmasında önemli bir rol oynayan deneyimli stoper için İtalyan devi Napoli devreye girdi.

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, bir yandan da yıldız oyuncularına gelen teklifleri değerlendirmeye alıyor. Cimbom'un başarılı stoperi Davinson Sanchez, İtalyanların takibinde. 

Galatasaraylı Davinson Sanchez'e İtalyan devi Napoli talip! - 1. Resim

COPA AMERICA'DA GÖZ DOLDURDU

Geçtiğimiz sezon sarı-kırmızılı ekiple başarılı bir grafik çizen deneyimli savunmacı, 2024 Copa America'da da adından söz ettirmeyi başardı. Kolombiya'nın dev turnuvada finale çıkmasında büyük katkısı olan 28 yaşındaki stoper, Avrupa'nın devlerin radarında.

Kolombiya basınından Win Sports'un haberine göre Antonio Conte'nin ısrarla istediği Sanchez için Napoli, sarı-kırmızılıların kapısını çalacak. Napoli'nin yanı sıra Everton da Kolomnbiyalı futbolcuyu takipte.

Galatasaraylı Davinson Sanchez'e İtalyan devi Napoli talip! - 2. Resim

CONTE ISRARCI

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon Tottenham'dan 9.5 milyon Euro karşılığında aldığı Sanchez'i satmaya sıcak bakmadığını ancak yüksek bir bonservis bedeli karşılığında satabileceği haberin detaylarında yer aldı.

Galatasaraylı Davinson Sanchez'e İtalyan devi Napoli talip! - 3. Resim

28 yaşındaki Davinson Sanchez'in Galatasaray ile 3+1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Galatasaray ile 32 maça çıkan Davinson Sanchez 3 gol, 2 asistlik skor katkısı da vermişti.

Düzenleyen:  - Spor
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