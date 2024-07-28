Tesla, yeni kuracağı fabrikanın görüntülerini paylaştı! Yılda 50 bin araç üretilecek

Tesla, elektrikli tırı için kuracağı fabrikanın görüntülerini paylaştı. Yeni tesis ABD'nin eyaleti Nevada'da bulunan Gigafactory Texas'ın yanında kuruluyor. Semi Factory projesinin ilk görselleri yayınlandı.

Tesla'nın elektrikli tır programı Tesla Semi, resmi olarak üretime başlamasından bu yana bazı önemli gecikmeler yaşadı. İlk kez 2017'de tanıtılan ve 2020'de piyasaya sürülmesi beklenen modelin üretimi, resmi olarak 2022'nin sonunda başladı. Bir yılı aşkın bir süredir üretimde olmasına rağmen, program oldukça sınırlı kaldı.

Ekim 2023'te Tesla'nın sadece 70 adet Tesla Semi kamyonu ürettiği, bunların sadece şirket içerisinde kullanıldığını ve ana müşteri olan PepsiCo'ya teslim edildiği açıklanmıştı. Ocak 2023'te Tesla, elektrikli tırı Semi'yi seri üretime geçirmek için Gigafactory Nevada'nın genişletileceğini duyurdu. Ancak, bir yılı aşkın bir süre geçmesine rağmen şirket tarafından herhangi bir açıklama yapılmadı.

Bu yılın başlarında Tesla, yeni fabrikanın sahasında inşaata başladı. Tesla, Nisan ayında fabrikanın gelecek yıl tamamlanmasının ve 2025 sonu itibarıyla Tesla Semi kamyonlarının üretimine başlanmasının planlandığını açıkladı.

Tesla Semi programının başkanı Dan Priestley, sahadaki mevcut ilerlemenin bir fotoğrafını ve planlanan tamamlanmış Semi Fabrikası'nın bir görüntüsünü paylaştı. İnşaatın görüntüsünde Tesla'nın temel çalışmalarına başladığı görülüyor. Temel ankrajlarının yanındaki kamyonlar, binanın etkileyici ölçeği hakkında iyi bir fikir veriyor.

Priestley ayrıca planlanan tamamlanmış fabrikanın bir görüntüsünü de paylaştı. İnşaat tamamlandığında oldukça büyük bir bina olacağı görülüyor.

Electrek'in haberine göre Tesla, tesis hakkında pek fazla detay açıklamasa da otomobil üreticisi daha önce yılda 50.000'e kadar Tesla Semi üretmeyi hedeflediğini belirtmişti.