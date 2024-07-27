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Haberler > Teknoloji > Tesla, elektrikli araç sahiplerini uyardı! Islak havluyla aracınızı şarj etmeyin

Tesla, elektrikli araç sahiplerini uyardı! Islak havluyla aracınızı şarj etmeyin

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Tesla, elektrikli araç sahiplerini uyardı! Islak havluyla aracınızı şarj etmeyin

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Tesla, elektrikli araç sahiplerini şarj süresini kısaltmak amacıyla şarj kablosunun ucuna ıslak havlu sarmamaları konusunda uyardı. Bu yöntemin tehlikeleri hakkında önemli açıklamalar yaptı.

Elektrikli otomobil kullanıcıları, şarj sürelerini kısaltmak için bazen beklenmedik yöntemler deneyebiliyor. Daha önce bazı Tesla sahipleri, Supercharger konektörünün etrafına ıslak havlu sararak şarj hızını artırdıklarını iddia etmişti.

Tesla, elektrikli araç sahiplerini uyardı! Islak havluyla aracınızı şarj etmeyin - 1. Resim

YANGIN RİSKİ TAŞIYOR!

Şarj süresini hızlandırmak için kablonun ucuna ıslak havlu veya bez sarmak, sıcaklık sensörlerini yanıltarak sistemin daha fazla akım göndermesine neden olabilir. Electrek'in haberine göre, şarj kablosunun ve hatta bataryanın aşırı ısınmasına ve yangına yol açma riski taşıyor.

Tesla'nın açıklaması bu şekilde:

"Supercharger kablosunun tutamacına ıslak bez sarmak şarj oranlarını artırmaz ve sıcaklık sensörlerine müdahale ederek aşırı ısınma veya hasar riski oluşturur. Sistemlerimizin düzgün çalışabilmesi ve gerçek şarj sorunlarını tespit edebilmesi için lütfen bunu yapmaktan kaçının."

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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