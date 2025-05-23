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Bayram yaklaştı, ikinci el oto piyasası hareketlendi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Bayram yaklaştı, ikinci el oto piyasası hareketlendi
T-Otomobil Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Mart ayında başlayan hareketlilik Ramazan Bayramı öncesi hız kazanmıştı. Son iki yılı durgun geçiren ikinci el otomobil pazarı, sıfırda yaşanan fiyat artışına karşı avantaj kazanınca Kurban Bayramı öncesi daha da hareketlenmeye başladı. Sektörün kurumsal oyuncularından Ali Karakaş; “Beş aylık döviz artışı ikinci ele yansımadı, fiyatlar cazip kaldı. Bu tablo, talebin artacağına işaret” dedi, işte detaylar:

Yaklaşık olarak 2023 yılı ortasında bu yana son iki yılı durgun geçiren ikinci el otomobil pazarı, 2025 yılıyla birlikte toparlanma sinyalleri vermeye başladı. Tüketicilerin, fiyatların mevcut seviyelerden daha da gerilemeyeceğini düşünmesiyle birlikte talep artışı dikkat çekiyor. Bayram öncesinde hızlanan bu hareketlilikte, sıfır kilometre araçlardaki artan fiyatların ve döviz kurundaki yükselişin ikinci el fiyatlarına henüz tam olarak yansımamış olması da etkili oluyor. Bu durum, ikinci el araçları cazip bir alternatif haline getiriyor.

Bayram yaklaştı, ikinci el oto piyasası hareketlendi - 1. Resim

Otomerkezi.net CEO’su Muhammed Ali Karakaş, konuya ilişkin değerlendirmesinde geçmişte yatırım aracı olarak görülen ikinci el otomobillerin, bugün tamamen bir ihtiyaç doğrultusunda satın alındığını dile getirdi. Karakaş açıklamasında; “Tüketiciler artık bu hesapla hareket ediyor. Özellikle yılbaşından bu yana döviz kurundaki artışın ikinci ele yansımamış olması, ikinci el otomobili cazip kıldı. Bu tablo, talebin yaz döneminde daha da artacağını gösteriyor” dedi.

YATIRIM ARACI OLMAKTAN ÇIKTI

Yıl başında toplam satılık otomobil, SUV ve hafif ticari araç sayısı 1 milyonun üzerindeyken, bugün bu rakam 750 bin seviyelerine gerilemiş durumda. Bu da pazarda önemli bir satış gerçekleştiğini ve alınan araçların çoğunlukla nihai tüketiciler tarafından kullanıldığını ortaya koyuyor. Karakaş, bu sürecin ikinci elde yatırım motivasyonundan uzaklaşılarak tamamen ihtiyaç doğrultusunda alıma dönüştüğünün ispatı olduğunu sözlerine ekledi…

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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