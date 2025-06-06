Bayramda şarj yarışı başladı: 13 operatörden elektrikli araç sahiplerine dev kampanya

Geçtiğimiz dönemlerde “Bayram trafiğinde şarj istasyonları yetersiz mi kalacak?” tartışmaları kamuoyunda sıkça gündeme gelirken, bu bayramda tablo tersine döndü. Kurban Bayramı tatili dolayısıyla şarj istasyonu operatörleri, kullanıcıları çekmek için adeta kampanya yarışına girdi. İşte isim, marka elektrikli araç şarj kampanyaları:

Türkiye genelinde elektrikli araç sayısı hızla artarken, şarj altyapısında yaşanan gelişmeler de dikkat çekmeye devam ediyor. Özellikle uzun tatil dönemlerinde yaşanan yoğunluklar, geçmişte şarj istasyonlarının sayısı ve kapasitesiyle ilgili endişeleri beraberinde getirmişti. Ancak bu bayramda tablo değişti: Operatörler artık yeterlilik tartışmalarının ötesine geçerek, kullanıcıları cezbetmek için indirimli tarifeler ve özel avantajlar sunuyor.

Başta Togg’un ortak girişimi Trugo olmak üzere, Estasyon, Beefull, Otojet gibi operatörle Kurban Bayramı süresince önemli ölçüde indirimlerle elektrikli araç kullanıcılarına fırsatlar sunuyor. Bazı firmalar gece saatlerinde ekstra indirim sunarken, bazıları sadakat programlarıyla kullanıcılarına puan dağıtıyor.

Elektrikli araç kullanıcıları için bu indirimler yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda rotalarını planlarken tercih sebebi olacak nitelikte. İşte Kurban Bayramı boyunca kampanya düzenleyen başlıca operatörlerin listesi: