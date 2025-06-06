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Bayramda şarj yarışı başladı: 13 operatörden elektrikli araç sahiplerine dev kampanya

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Bayramda şarj yarışı başladı: 13 operatörden elektrikli araç sahiplerine dev kampanya
T-Otomobil Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz dönemlerde “Bayram trafiğinde şarj istasyonları yetersiz mi kalacak?” tartışmaları kamuoyunda sıkça gündeme gelirken, bu bayramda tablo tersine döndü. Kurban Bayramı tatili dolayısıyla şarj istasyonu operatörleri, kullanıcıları çekmek için adeta kampanya yarışına girdi. İşte isim, marka elektrikli araç şarj kampanyaları:

Türkiye genelinde elektrikli araç sayısı hızla artarken, şarj altyapısında yaşanan gelişmeler de dikkat çekmeye devam ediyor. Özellikle uzun tatil dönemlerinde yaşanan yoğunluklar, geçmişte şarj istasyonlarının sayısı ve kapasitesiyle ilgili endişeleri beraberinde getirmişti. Ancak bu bayramda tablo değişti: Operatörler artık yeterlilik tartışmalarının ötesine geçerek, kullanıcıları cezbetmek için indirimli tarifeler ve özel avantajlar sunuyor.

Bayramda şarj yarışı başladı: 13 operatörden elektrikli araç sahiplerine dev kampanya - 1. Resim

Başta Togg’un ortak girişimi Trugo olmak üzere, Estasyon, Beefull, Otojet gibi operatörle Kurban Bayramı süresince önemli ölçüde indirimlerle elektrikli araç kullanıcılarına fırsatlar sunuyor. Bazı firmalar gece saatlerinde ekstra indirim sunarken, bazıları sadakat programlarıyla kullanıcılarına puan dağıtıyor.

Elektrikli araç kullanıcıları için bu indirimler yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda rotalarını planlarken tercih sebebi olacak nitelikte. İşte Kurban Bayramı boyunca kampanya düzenleyen başlıca operatörlerin listesi:

Şirket / MarkaKampanya TarihiKampanya Detayı
Togg Trumore3-9 Haziran1000 TL’ye 2000 TL hediye
Beefull6-9 Haziran1 kWh / 1 TL
Voltago6-9 Haziran%50 indirimli
Estasyon5-9 HaziranDC Şarj 5.9 TL / kWh
Şarjtak6-9 HaziranTüm istasyonlar ücretsiz
RHG Enertürk2-9 Haziran%30 indirimli
5 Şarj4-9 Haziran5. şarj ücretsiz
AOS Enerji6-9 Haziran%25 indirim
WAT Mobilite5-9 HaziranSeçili istasyonlarda %25 indirim
Voltrun5-9 HaziranTüm istasyonlarda tek fiyat: 6.63 TL
Otojet4-9 Haziran%25 şarj puanı hediye
Solargize1 Haziran - 1 Ağustos1 kWh: 7.0 TL
Mercury Şarj6-9 HaziranAC: 5.99 TL, DC: 6.99 TL
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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