Borusan’dan Yeni 4 Coupe sürprizi

BMW modelleri içinde Coupe ve Cabrio segmentinde en çok tercih edilen 4 serisi ülkemizde satışa sunuldu. Türkiye pazarına özel 1.6 litrelik motorla getirilen otomobil, yakaladığı vergi avantajı ile karşımıza 3.576.000TL’den başlayan fiyatlarla çıkıyor, işte detaylar...

2023 Yılını 1.047 adet ile kapatarak premium coupe segmentini yüzde 85 pazar payı ile domine eden Yeni BMW 4 Serisi Coupe, 1.6 litrelik motorlu versiyonla 3.576.000TL’den, benzer şekilde premium cabrio segment lideri konumundaki Yeni BMW 430i xDrive Cabrio modeli ise 5.413.700 TL’den başlayan fiyatlarla BMW'ni Bul platformu üzerinden online satışa sunuldu.

MOTOR TAMAMEN TÜRKİYE’YE ÖZEL

Yeni BMW 4 Serisi Coupe, 1.6 litre hacminde dört silindirli turbo beslemeli motorla Türkiye'de satışa sunuluyor. Türkiye pazarına özel olarak geliştirilen bu motor 170 beygir güç üretiyor. Maksimum sürüş keyfini ve güvenliğini beraberinde getiren arkadan itişli çekiş yapısı sayesinde Yeni BMW 420i Coupe 0'dan 100 km/s hıza 8,2 saniyede ulaşıyor. Otomobilin gücünü aktarma görevini ise 8 ileri Steptronic şanzıman yerine getiriyor.

Yeni BMW 4 Serisi Cabrio ise Türkiye'de 2 litre turbo beslemeli ve dört tekerlekten çekiş özelliğine sahip modelle satışa sunuluyor. Yeni BMW 430i xDrive Cabrio 245 beygir güç ve 400 Nm tork değerlerine sahip. Otomobil 0-100 km/s hızlanmasını 6,3 saniyede tamamlıyor.

M SPORT SEÇENEĞİ

Yeni BMW 4 Serisi Coupé ve Cabrio modelleri, sundukları üstün sürüş deneyimi, yenilenen tasarım detayları ve güncel teknolojik özellikleriyle segmentindeki satışları domine etmeye devam ediyor. Yeni BMW 420i Coupé M Sport ve Edition M Sport olmak üzere iki tasarım paketi seçeneği ile; Yeni BMW 430i xDrive Coupé modeli ise M Sport tasarım paketi ile müşterilerinin beğenisine sunuluyor.