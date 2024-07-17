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Bu hatayı yapanlar 5 yıl men edilecek! İşte ehliyet sınavında dikkat edilmesi gerekenler

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Milli Eğitim Bakanlığı, Ehliyet Sınavı, Haber

T-Otomobil Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sürücü kursları ve ehliyet sınavlarıyla ilgili önemli bir değişiklik yapıldı. Artık belirli hataları yapanlar, ehliyet sınavlarından tam 5 yıl men edilecek.

Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinde yapılan bu önemli değişiklik, Resmi Gazete'de yayımlandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni yönetmeliğe göre, direksiyon eğitimi dersi sınavları il veya ilçe Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından belirlenen ve onaylanan iki farklı rotada gerçekleştirilecek.

Bu hatayı yapanlar 5 yıl men edilecek! İşte ehliyet sınavında dikkat edilmesi gerekenler - 1. Resim

CİDDİ YAPTIRIMLAR YOLDA 

Bu yeni düzenlemeyle birlikte, sınavlarda yapılacak hatalar daha ciddi sonuçlar doğuracak. Sınav sırasında komisyon üyelerine veya diğer görevlilere tehdit, hakaret veya zor kullanarak engel olanlar, başkasının yerine sınava girenler ya da kendi yerine bir başkasını sınava sokmaya çalışanlar için ciddi yaptırımlar uygulanacak.

Bu hatayı yapanlar 5 yıl men edilecek! İşte ehliyet sınavında dikkat edilmesi gerekenler - 2. Resim

5580 sayılı kanun kapsamında yapılan bu yeni düzenlemeye göre, bu tür davranışlarda bulunanlar tam 5 yıl boyunca ehliyet sınavlarına katılamayacak.

Bu düzenlemeler, ehliyet sınavlarının daha güvenli ve adil bir şekilde yapılmasını ve sınav disiplininin oluşturulmasına büyük katkı sağlaması hedefleniyor.

Düzenleyen:  - T-Otomobil
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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